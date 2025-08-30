Sally Özcan hat die Kinderplanung noch nicht abgeschlossen

Sally Özcan (37), die Unternehmerin und Influencerin hinter Sallys Welt, hat in einer Instagram-Fragerunde über ein sehr persönliches Thema gesprochen. Ein Fan wollte wissen, ob ihre Kinderplanung abgeschlossen sei. Sally, die bereits Mutter von zwei Kindern aus ihrer vergangenen Beziehung mit Murat Özcan ist, antwortete überraschend offen. "In den letzten sechs Jahren hätte ich gesagt, dass sie definitiv abgeschlossen ist", schrieb sie und erklärte, dass ihre damalige Situation dies nicht ermöglicht habe. Doch nun habe sich ihre Einstellung geändert.

Nach ihrer Trennung geht die erfolgreiche Unternehmerin derzeit offenbar als Single durchs Leben, scheint jedoch ihren Familienplänen gegenüber aufgeschlossen zu sein. Während sie früher aufgrund der Verpflichtungen und der Situation in ihrer Partnerschaft keinen weiteren Nachwuchs in Betracht gezogen hatte, steht sie diesem Gedanken heute weniger ablehnend gegenüber. Was diesen neuen Kinderwunsch konkret ausgelöst hat, verriet die Influencerin allerdings nicht.

Sallys Leben hat sich in den letzten Jahren stark verändert, sowohl privat als auch beruflich. Nach dem Ende ihrer Ehe mit Murat entschied sich die YouTuberin, komplett neue Wege zu gehen. Mit ihren zwei Töchtern lebt sie heute in Mannheim und zeigt sich in Interviews und auf Social Media reflektiert über die Veränderungen in ihrem Leben. Fans schätzen an Sally nicht nur ihre Kreativität und Geschäftstüchtigkeit, sondern auch ihre Offenheit, mit der sie private Herausforderungen thematisiert.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sally Özcan, Social-Media-Star

Anzeige Anzeige

Instagram / sallyswelt Sally Özcan mit ihren Töchtern und Ex-Mann Murat

Anzeige Anzeige

Instagram / sallyswelt Sally Özcan, Juni 2025