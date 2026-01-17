Emerald Fennell verteidigt ihre "Wuthering Heights"-Adaption

Emerald Fennell (40) hat ihre Vision für die neue Emily-Brontë-Verfilmung verteidigt – und sogar den Titel bewusst verändert: Ihr Film heißt "Wuthering Heights". Mit Anführungszeichen. Am Mittwoch erklärte die Regisseurin gegenüber Fandango, warum sie diesen Schritt ging und weshalb eine exakte Übertragung des Romans für sie unmöglich sei. Gedreht wurde mit Margot Robbie (35) als Cathy und Jacob Elordi (28) als Heathcliff, die Veröffentlichung ist für den 13. Februar angekündigt. Emerald betont, sie habe mit dem Brontë Parsonage Museum gesprochen und sich eng mit anderen Liebhabern des Buches ausgetauscht, bevor sie sich festlegte. Ihr Fazit: "Es ist Wuthering Heights und es ist es nicht."

In dem Gespräch legte Emerald nach: "Man kann ein Buch, das so dicht, kompliziert und schwierig ist, nicht adaptieren." Statt einer Kopie wolle sie eine Version drehen – eine, die ihren Erinnerungen ans Lesen und den Wünschen an die Geschichte folgt. Parallel dazu muss sich das Team um Kostümdesignerin Jacqueline Durran gegen einen Sturm in den sozialen Medien wehren: Auf X werden Margots Outfits als "billige Fantasy-Kostüme" bezeichnet. Jacqueline stellt öffentlich klar, dass historische Genauigkeit nie das Ziel war – man habe bewusst mit glänzenden, modernen Stoffen gespielt, um Cathys Wesen zu spiegeln, und am Ende einfach "Kleidung gewählt, die wir für jede Figur mochten".

Schon vor rund einem Monat schlug die Besetzung von Margot als Cathy und Jacob als Heathcliff nach dem Trailer hohe Wellen. Viele Fans und Literaturkenner fanden, dass die beiden nicht zu den Romanfiguren passen. Margot zeigte Verständnis für die Kritik, bat aber im Gespräch mit der British Vogue um Geduld: "Wartet einfach ab. Ihr werdet glücklich sein." Besonders Jacobs Rolle sorgte online für Diskussionen. Margot lobte ihn trotzdem in den höchsten Tönen: "Ich halte ihn für den Daniel Day-Lewis unserer Generation." Die Regisseurin betonte damals zudem, Jacobs Aussehen erinnere sie an eine alte Buch-Illustration von Heathcliff.

Getty Images Emerald Fennell bei der Loewe Menswear Spring/Summer 2025 Show während der Paris Fashion Week, Juni 2024

Imago Poster zu "Wuthering Heights" mit Margot Robbie und Jacob Elordi

Getty Images Margot Robbie bei der New Yorker Premiere von "A Big Bold Beautiful Journey", September 2025