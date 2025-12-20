Podcaster sagte Ehe von Karina Wagner und Steffen voraus

Kurz vor Weihnachten machten Karina Wagner (29) und Steffen Vogeno sich das größte Geschenk: Die beiden Realitystars gaben sich das Jawort. Während die Fans von der Verlobung im Juni sicher überrascht waren, hatte ein anderer schon eine Vorahnung – und das schon Jahre zuvor. Der Podcaster Max Richard Lessmann wettete schon im November 2023 in seinem Podcast "Radio Island", dass bei Karina und Steffen bald die Hochzeitsglocken läuten. Zu seiner Co-Moderatorin Visa Vie (38) sagte er: "Ich glaube, dass Karina und Steffen heiraten werden. Ich sage es dir, wie es ist. Die werden heiraten und ich bin der Erste, der das jetzt hier gesagt hat." Und er sollte Recht behalten.

Kollegin Visa Vie konnte damals nur müde lachen – sie glaubte offenbar nicht an Max' Vermutung. Jetzt, da Steffen und Karina tatsächlich frisch verheiratet sind, teilt der Content Creator seine Weissagung erneut bei Instagram und meint: "Ich habe es immer gewusst." Davon ist auch der Bräutigam sehr beeindruckt. Er kommentiert den Post und will sich wohl auch in Zukunft auf Max' Ahnungen verlassen: "Wilder Call, du bist mein neues WM-Orakel." Damals war eine potenzielle Hochzeit tatsächlich ein "wilder Call", denn Karina und Steffen waren zu dem Zeitpunkt zwar gemeinsam bei Bachelor in Paradise, gingen aber mit anderen Partnern aus der Show.

Am 13. Dezember war es dann so weit und Karina und Steffen traten endlich vor den Altar. Zunächst teilten die beiden nur ein Foto, auf dem sie stolz ihre Eheringe in die Kamera halten – später gaben sie ein paar Details preis. Im Promiflash-Interview erzählte das Ehepaar: "Unsere Hochzeit fand im kleinen Kreis statt, also nur mit unserer Familie und den engsten Freunden, sehr vertraut. Es waren rund 20 Personen dabei." Für sie hätte der Tag nicht besser sein können. Sie hätten lange auf diesen Tag gewartet und konnten es kaum erwarten, verheiratet zu sein.

Instagram / valentinakarina Steffen Vogeno und Karina Wagner, August 2025

Instagram / valentinakarina Steffen Vogeno und Karina Wagner, 2025

Instagram / vogeno Steffen Vogeno und Karina Wagner, Dezember 2025