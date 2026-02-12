Chris Manazidis ist zufrieden mit der Forsthaus-Ausstrahlung

Chris Manazidis hat sein Abenteuer bei Forsthaus Rampensau Germany beendet und im großen Finale zusammen mit seinem Teampartner C-Bas den zweiten Platz geholt. Direkt nach der Ausstrahlung des Formats zog der Social-Media-Star im Gespräch mit Promiflash sein persönliches Fazit. Besonders betonte er, dass sein Humor im Format genau den Ton getroffen habe, den er sich erhofft hatte. "Also, ich finde ganz ehrlich, Forsthaus hat einen sehr guten Job gemacht", sagte er.

Im Detail lobte Chris vor allem die Produktion und die Auswahl der Momente, die letztlich im TV gelandet sind. "Die haben sehr gut geschnitten, sehr gute Inhalte geliefert und es war eines der wenigen Formate, die meinen Humor gepeilt haben und auch ausgestrahlt haben", erklärte er gegenüber Promiflash. Gerade bei Wettbewerbsformaten werde oft zugespitzt, doch diesmal passten Ton, Timing und Pointen für sein Empfinden. "Die Ausschnitte, die ich gesehen habe – ich konnte sehr herzhaft darüber lachen", so Chris weiter.

Abseits von "Forsthaus Rampensau Germany" ist Chris vor allem durch seine Social-Media-Karriere bekannt. Als Teil des YouTube-Kanals "Bullshit TV" begeisterte er Millionen Fans mit frechen Parodien, Pranks und selbstironischem Humor. Heute zeigt er sich auch in Realityshows wie Promi Big Brother oder Kampf der Realitystars genauso authentisch wie früher. Dass er nun betont, wie gut sein Humor im "Forsthaus"-Schnitt getroffen wurde, fügt sich damit in das Bild eines Entertainers, der Wert darauf legt, authentisch rüberzukommen und sein Publikum auch vor den Bildschirmen zum Lachen zu bringen.

IMAGO / BOBO Chris Manazidis, Juni 2025

Joyn Christo Manazidis und C-Bas, Team bei "Forsthaus Rampensau Germany" 2025

RTLZWEI Chris Manazidis, Kandidat bei "Kampf der Realitystars"