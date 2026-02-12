Ist Chris Manazidis mit Forsthaus-Platzierung zufrieden?

Das Finale von Forsthaus Rampensau Germany ist entschieden: Gina Beckmann (25) und Leon Content (24) haben sich den Sieg geholt. Auf Platz zwei landeten Chris Manazidis und sein Teamkollege C-Bas. Doch auch wenn der Social-Media-Star nicht auf dem obersten Podestplatz steht, zeigte er sich im Gespräch mit Promiflash mehr als zufrieden mit dem Ergebnis. "Ich bin sehr zufrieden mit unserem zweiten Platz. Ich finde, man muss nicht immer den ersten Platz machen, um zu gewinnen. Verstehst du, was ich meine?", erklärte Chris optimistisch.

Der Einsatz der beiden Männer im Forsthaus hat das Publikum offenbar beeindruckt und ihnen die Sympathien vieler Zuschauer eingebracht. Mit Ehrgeiz, aber auch einer ordentlichen Prise Gelassenheit scheinen sie das TV-Abenteuer genossen zu haben. Dass Chris und C-Bas, die durch den YouTube-Kanal "Bullshit TV" bekannt wurden, es überhaupt bis ins Finale geschafft haben, dürfte für beide ein besonderes Highlight sein.

Für Gesprächsstoff im Netz sorgte auch die aufgeheizte Stimmung zwischen Chris und Yeliz Koc (32) während der Show. Die gebrochene Allianz sorgte damals für ordentlich Zündstoff. Doch wie Chris kurz nach dem Finale verriet, war der Ärger inzwischen längst verflogen. "Yeliz und ich sind cool miteinander. Sowohl Yeliz als auch Dilara als auch ich haben uns ausgesprochen", erzählte er im Gespräch mit Promiflash. Besonders zu Yeliz pflegt der Social-Media-Star mittlerweile sogar einen entspannten Kontakt abseits der Kameras. "Ich war vor ein paar Tagen bei Yeliz zu Hause und habe beim Streichen geholfen. Also, wir kommen sehr gut miteinander aus", verriet er.

Joyn Christo und C-Bas, Kandidaten "Forsthaus Rampensau Germany" Staffel 3

Joyn Christo Manazidis und C-Bas, Team bei "Forsthaus Rampensau Germany" 2025

Joyn Yeliz Koc und Chris Manazidis bei "Forsthaus Rampensau Germany" Staffel 3