Marc-Robin Wenz schickte seiner Ex Alessandra wohl Rosen

Alessandra Wichert (29) präsentierte in einer privaten Instagram-Story einen üppigen Strauß roter Rosen – und der Clip landete kurz darauf auf dem Gossip-Account Realitys.shows.edits im Netz. Besonders brisant ist der beigelegte Zettel. Darauf wird der Strauß laut dem geteilten Clip einem alten Bekannten zugeschrieben: Ex-Partner Marc-Robin Wenz. Der Ton des Briefes ist scharf und direkt, die Botschaft eindeutig – und sie zielt auf Alessandras aktuelles Datingleben.

Was genau die Aufmerksamkeit auf sich zog, war die Wortwahl auf dem Kärtchen: "Zur Abwechslung deiner Billig-Blumen hier mal ein richtiger Strauß. Von einem richtigen Mann. Gern geschehen." Der Spruch stichelt damit gegen die bisherigen Blumengrüße, die Alessandra in den vergangenen Wochen immer wieder in ihrer Social-Media-Story gezeigt hatte. Damals hatte sie angedeutet, dass sie einen neuen Mann datet, seine Identität aber bewusst im Verborgenen lässt. Nun wirkt es, als solle der pompöse Rosenstrauß ein deutliches Statement setzen – samt Seitenhieb in Richtung ihres geheimen Flirts.

Schon vor zwei Wochen hatte Marc-Robin in einer Fragerunde auf Instagram Klartext gesprochen. Damals nannte er die Beziehung zu Alessandra eine "kranke Story" und teilte offen mit, wie enttäuscht und verletzt er sich gefühlt habe. "Was will ich mit so einem abgew*chsten, egoistischen und gestörten Menschen, der mir ständig sagt, dass jeder andere Mann besser ist", polterte der Realitystar öffentlich. Damals schilderte er, alles versucht zu haben, um das Liebes-Aus abzuwenden, aber letztlich nur mit Missachtung konfrontiert worden zu sein.

