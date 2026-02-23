Keine Trennung: Amira Aly und Christian teilen Urlaubsfoto

Amira Aly (33) und Christian Düren (35) scheinen die Trennungsgerüchte, die Ende 2025 kursierten, mit einem gemeinsamen Urlaubsfoto zu entkräften. Die Moderatorin teilte jetzt auf Instagram einen emotionalen Rückblick auf ihre Reise nach Ägypten, bei der sie nach sieben Jahren wieder ihre Familie in Nordafrika besuchte. Zwischen zahlreichen Familienbildern postete sie auch einen Schnappschuss, auf dem sie und Christian Seite an Seite in die Kamera strahlen. Das Pärchenfoto tauchte kommentarlos in ihrer Bilderstrecke auf. Mit auf der Reise waren auch ihre beiden Söhne sowie ihr Bruder Hima.

"Was für eine Woche. Was für eine Reise", begann Amira ihr längeres Posting, in dem sie über ihre Zeit in Zagazig reflektierte. Sie beschrieb, wie besonders es für sie war, dieses Mal gemeinsam mit ihrem Bruder Hima an den Ort ihrer Wurzeln zurückzukehren und ihre Kinder mitbringen zu können. "Dieses Mal war alles anders", schrieb die TV-Bekanntheit. Christian erwähnte sie im Text zwar nicht direkt, doch das strahlende Pärchenbild spricht eine deutliche Sprache. Die beiden Söhne stammen aus ihrer Ehe mit Comedian Oliver Pocher (48).

Schon vor rund zwei Monaten hatte die Moderatorin im Podcast "Iced Macho Latte" zu den anhaltenden Liebeskrisen-Gerüchten Stellung bezogen. Damals zeigte sie sich entspannt und voller Zuversicht. "Es scheint ja ein Mann an meiner Seite zu sein, der gut für mich ist", sagte Amira mit einem Lächeln und spielte dabei offensichtlich auf Christian an. Auf direkte Nachfragen zu einem möglichen Beziehungs-Aus ging sie nicht ein, machte aber mit einem knappen "Alles gut" deutlich, dass die Beziehung offenbar weiter Bestand hatte.

Instagram / amiraaly Amira Aly und Christian Düren, Februar 2026

Instagram / amiraaly Hima und Amira Aly, Februar 2026

Getty Images Amira Aly und Christian Düren