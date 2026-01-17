Fürst Albert hatte einen geplanten dermatologischen Eingriff

Fürst Albert II. (67) hat sich einem medizinischen Eingriff unterzogen – und der Palast gibt Entwarnung, wie unter anderem People berichtet. Wie das Fürstenhaus am 16. Januar mitteilte, ließ Albert nach einem routinemäßigen Haut-Check eine geplante, kurze Prozedur an Kopfhaut und Gesicht vornehmen. Behandelt wurde demnach eine gutartige Veränderung der Haut, für die lediglich ein paar Stiche nötig waren. Die Ärzte schlossen den Eingriff den Angaben zufolge schnell ab, Komplikationen wurden nicht bekannt. Trotz des Eingriffs verlaufen die kommenden öffentlichen Auftritte des Fürsten wie geplant.

In der offiziellen Erklärung des Fürstenpalasts heißt es: "Der Fürstenpalast teilt mit, dass Seine Durchlaucht Fürst Albert im Rahmen einer routinemäßigen dermatologischen Nachsorge einen geplanten, kurzen medizinischen Eingriff an seiner Kopfhaut und seinem Gesicht zur Behandlung eines gutartigen Leidens hatte." Weiter betont das Fürstenhaus, dass der Alltag des Monarchen davon nicht beeinträchtigt sei: "Der Terminkalender des Fürsten bleibt unverändert." Albert steht seit April 2005 an der Spitze des Kleinstaates an der Côte d’Azur und feierte 2025 das 20. Jubiläum seiner Thronbesteigung nach dem Tod seines Vaters Fürst Rainier III. (†81). In den kommenden Wochen stehen für den Fürsten laut Palast mehrere offizielle Termine im In- und Ausland auf dem Programm.

Privat findet Albert Rückhalt bei seiner Frau Fürstin Charlène (47) und den gemeinsamen Zwillingen Prinz Jacques (11) und Prinzessin Gabriella (11), die im Dezember ihren elften Geburtstag feierten. Thronfolger Jacques steht direkt hinter seinem Vater in der Thronfolge und begleitet den Fürsten immer häufiger bei offiziellen Auftritten. Charlène, die ehemalige Profi-Schwimmerin, kennt gesundheitliche Herausforderungen aus eigener Erfahrung: 2021 verbrachte sie lange Zeit in Behandlung wegen einer hartnäckigen Hals-Nasen-Ohren-Erkrankung, anschließender Erschöpfung und emotionaler Belastung. Inzwischen ist die Fürstin wieder fest im öffentlichen Leben angekommen. In einem Interview mit dem People Magazine lobte Albert ihre Stärke und ihr Engagement und betonte, wie stolz er auf die Entwicklung seiner Frau sei. Heute präsentiert sich das Fürstenpaar bei Auftritten meist geschlossen – Albert als Regent, Charlène als engagierte Begleiterin an seiner Seite.

Getty Images Fürst Albert von Monaco

Getty Images Feier zum Nationalfeiertag in Monaco: Charlène von Monaco, Fürst Albert II und Caroline von Hannover in der Kathedrale von Monaco

Getty Images Fürst Albert II. und Fürstin Charlène eröffnen mit Prinzessin Gabriella und Prinz Jacques das Weihnachtsdorf in Monaco, Dezember 2025