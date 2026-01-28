Dermatologischer Eingriff: Fürst Albert zeigt seine Narben

Überraschender Auftritt in Monaco: Fürst Albert II. von Monaco (67) hat sich bei den Feierlichkeiten zu Ehren der heiligen Dévote im Fürstenpalast ungefiltert gezeigt – mit deutlich sichtbaren, frischen Narben an der linken Wange und am Haaransatz. Der Royal trat am Montagabend in Begleitung von Fürstin Charlène (48) und den Zwillingen auf den Balkon und verzichtete sichtbar auf Make-up oder jede Form der Abdeckung. Zuvor hatte der Palast Mitte Januar erklärt, Albert habe sich einem geplanten Eingriff an Kopfhaut und Gesicht unterzogen. Worum es genau ging, blieb offen, doch die Bilder vom Dienstag ließen keinen Zweifel: Die Spuren der OP waren präsent und zogen die Blicke vieler Zuschauer auf sich.

Während in Monaco getuschelt wurde, lieferten offizielle Stellen Beruhigendes. Das französische Adelsmagazin Point de Vue schrieb, die Narben seien "unmöglich zu übersehen", dennoch bestehe kein Grund zur Sorge. Der Hof bestätigte das in einem Kommuniqué: Es habe sich um eine routinemäßige dermatologische Nachsorge gehandelt, bei der eine gutartige Erkrankung behandelt wurde. Notwendig gewesen seien lediglich "einige wenige Nähte". Schon Tage zuvor war die markante Linie an der Wange bei Alberts Besuch beim Papst aufgefallen.

Abseits der medizinischen Fakten ist die Sainte-Dévote-Feier ein Moment, der dem Fürstenhaus traditionell nahesteht. Albert pflegt diese monegassische Verbundenheit seit Jahren, häufig Seite an Seite mit Charlène, die bei öffentlichen Terminen mit ruhiger Präsenz auffällt. Die beiden präsentieren sich bei familiären Anlässen gern gemeinsam mit ihren Zwillingen, was in Monaco stets aufmerksam registriert wird. Persönliche Gesten, wie Charlènes Einhaken beim Spaziergang oder ein unterstützender Blick auf dem Balkon, sorgen immer wieder für Gesprächsstoff – Momente, in denen der Glamour des Hofes einer nahbaren, familiären Atmosphäre weicht.

Getty Images Sainte-Devote-Feier in Monaco: Fürst Albert II. und Fürstin Charlène

Imago Fürst Albert von Monaco

Getty Images Prinz Albert und Fürstin Charlène nach den Sainte-Dévote-Feierlichkeiten in Monaco, Januar 2026