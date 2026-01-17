Harry kehrt zurück? Prinz William & Kate engagieren Expertin

Prinz William (43) und Prinzessin Kate (44) haben sich eine neue Unterstützung ins Team geholt: die Krisenmanagement-Expertin Liza Ravenscroft. Laut Berichten der "Mail on Sunday" soll diese Entscheidung im Zusammenhang mit einer möglichen Rückkehr von Prinz Harry (41) und seiner Frau Meghan Markle (44) nach Großbritannien stehen. Intern wird das Vorhaben als "Project Thaw" bezeichnet, was auf einen vorsichtigen Neustart der angespannten Beziehungen zwischen den Sussexes und der königlichen Familie hindeutet. Doch trotz dieses Ansatzes könnten potenzielle Spannungen die britische Monarchie vor Herausforderungen stellen.

Der Hintergrund von Ravenscrofts Einstellung ist brisant. Zwischen Meghan und Harry und den anderen royalen Familienmitgliedern herrschen seit Jahren Spannungen, die in der Öffentlichkeit intensiv verfolgt werden. Berichte über einen möglichen Sommerbesuch des Paares und Harrys Einladung an seinen Vater, König Charles (77), zu den Invictus Games 2026 in Kanada, haben die Gerüchteküche weiter angeheizt. Ein zusätzliches Thema, das aktuell diskutiert wird, ist die Entscheidung über Harrys und Meghans Polizeischutz, sollte es zu einem Besuch des Paares im Vereinigten Königreich kommen, wie Page Six berichtet. All dies deutet darauf hin, dass sich das Königshaus auf einen schwierigen Balanceakt vorbereitet.

Bereits in der Vergangenheit stand Meghan wiederholt wegen scharfer Kommentare über das britische Königshaus in der Kritik. Ihre Aussagen, das Vereinigte Königreich sei "rassistisch" und "altmodisch", sorgten für Wellen der Empörung und verstärkten die Distanzen innerhalb der Familie. Harry wiederum hat mehrfach öffentlich gemacht, wie schmerzhaft es für ihn sei, von der Familie ausgeschlossen zu werden, insbesondere bei festlichen Anlässen. Während Meghan das Rampenlicht durchaus zu genießen scheint, scheint Harry eher mit der Aufmerksamkeit zu hadern. Beobachter vermuten, dass ein Wiedersehen von Harry und Meghan mit der Royal Family eine schwierige, aber unvermeidliche Schnittstelle zwischen privatem Drama und öffentlicher Repräsentation schafft.

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate besuchen die Churchtown Primary School in Southport, um der Gemeinde nach dem Angriff 2024 beizustehen

Getty Images Prinzessin Kate, Prinz William, Prinz Harry und Herzogin Meghan, 2022

Imago Herzogin Meghan und Prinz Harry besuchen das World Trade Center in New York