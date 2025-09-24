"Scharfzüngig": Kate Moss erinnert sich an David Bowie

Kate Moss (51) hat in einem Podcast mit BBC Radio 6 liebevolle und humorvolle Erinnerungen an ihren in 2016 verstorbenen Freund und Idol David Bowie (†69) geteilt. Die britische Style-Ikone erzählte von einem amüsanten Zwischenfall, als sie eines von Davids ikonischen Bühnenoutfits anprobieren sollte. Es war kurz nach der Geburt ihrer Tochter Lila und ihr Körper hatte sich noch nicht vollständig zurückgebildet. David nahm diese Gelegenheit augenzwinkernd wahr und scherzte später: "Also, ich habe gehört, die Klamotten haben nicht so richtig gepasst?" Kate nannte ihn daraufhin schmunzelnd eine "scharfzüngige Zicke" und fügte an: "Das war natürlich alles liebevoll gemeint, er hatte einfach großartigen Humor."

Die innige Freundschaft zwischen Kate und David ging über Berufsgrenzen hinaus. 2014 trug Kate bei den Brit Awards eines von Davids Ziggy-Stardust-Kostümen, entworfen von Kansai Yamamoto, und nahm stellvertretend für ihn den Preis als "Bester Britischer Künstler" entgegen. Rückblickend spricht sie mit Bewunderung von seiner einzigartigen Persönlichkeit und seiner schlagfertigen Art: "Er hatte einfach Banter", sagte sie im Podcast. In einer emotionalen Anekdote erinnerte sich das Model zudem daran, wie sie für David ein Geburtstagsvideo aufnahm, in dem sie das Lied "Mr. Bojangles" sang und ein Schild mit den Worten "Happy Birthday DB" präsentierte.

Derzeit moderiert Kate eine achtteilige Podcast-Serie mit dem Titel "David Bowie: Changeling", die sich Davids künstlerischer Entwicklung zwischen 1970 und 1975 widmet. Sie bezeichnet das Projekt als eine Feier zu Ehren ihres verstorbenen Freundes und wählte das poetische Wort "unglaubliche Transformation", um seine Karriere in diesen Jahren zu beschreiben. "Es war mir eine große Freude, diese Geschichte mit denen zu teilen, die ihn begleitet haben, und mit denen, die er weiterhin inspiriert", erklärte Kate in einem Statement. Ihre Teilnahme an der Podcast-Serie ist ein weiterer Beweis für die tiefe Verbindung, die sie zu David über die Jahre aufgebaut hatte.

