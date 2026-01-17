Nach bitteren Tränen: So fand Suhana Khan zur Schauspielerei

Suhana Khan (25), die Tochter des Bollywood-Stars Shah Rukh Khan (60), verriet in einem Interview mit Harper’s Bazaar India, wie sie ihre Leidenschaft für die Schauspielerei entdeckte. Obwohl sie anfangs kein Interesse an der Schauspielerei zeigte, veränderten ihre Erfahrungen während ihrer Zeit im Internat ihre Einstellung. Besonders ein Rückschlag prägte sie: Bei einem Schulstück wurde Suhana trotz intensiver Vorbereitung nicht für eine Hauptrolle ausgewählt, sondern lediglich im Chor besetzt. Diese Ablehnung traf sie hart und führte dazu, dass sie alleine in ihrem Zimmer weinte.

Rückblickend beschreibt Suhana diese Erfahrung als Wendepunkt in ihrem Leben. Der Schmerz der Ablehnung ließ sie erkennen, wie wichtig ihr die Schauspielerei wirklich ist. "Ich war so verärgert und enttäuscht. In diesem Moment wusste ich, dass ich diese Rollen wirklich spielen und den Nervenkitzel auf der Bühne erleben wollte", erklärte sie. Heute, wo sie selbst Schauspielerin ist, treibt sie vor allem eines voran: ihre Leidenschaft und Neugier für die kreative Arbeit.

Vergangenes Jahr sorgten Berichte über das gemeinsame Filmprojekt von Shah Rukh und Suhana für Aufsehen: Im Actionfilm "King" sollten nicht nur Vater und Tochter an der Seite agieren, sondern Suhana sogar eine der Hauptrollen übernehmen. Wie ein Insider gegenüber Bollywood Hungama verriet, arbeitete das Team bereits ein Jahr lang intensiv an der Vorproduktion, um "alle Aspekte richtig abzudecken – vom Drehbuch über das Ausmaß bis hin zur Action." Die Quelle schwärmte: "'King' ist ein ehrgeiziger Actionfilm, wie man ihn sich nicht vorstellen kann."

Anzeige Anzeige

Getty Images Suhana Khan, Dezember 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Shah Rukh Khan mit seiner Frau Gauri Khan und Tochter Suhana Khan, Juli 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Suhana Khan, Dezember 2024

Vater-Tochter-Duo im Kino: Shah Rukh und Suhana gemeinsam in "King" – top oder heikel? Top! Familienpower auf der Leinwand sorgt für extra Magie. Heikel – ich sehe die beiden lieber in getrennten Projekten. Ergebnis anzeigen