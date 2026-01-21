Suhana Khans Eltern haben das letzte Wort bei ihrer Karriere

Schauspielerin Suhana Khan (25) hat in einem neuen Interview mit Harper's Bazaar India offenbart, wie wichtig die Stimmen ihrer Eltern für ihre Karriereentscheidungen sind. Auch wenn sie ihren Weg in die Filmwelt selbstbewusst und aus eigener Motivation geht, holt sie sich am Ende immer den Segen von zu Hause. "Ich muss meine Eltern fragen. Sie haben das letzte Wort", sagte Suhana und machte klar, dass sie gerade in der frühen Phase ihrer Laufbahn auf deren Urteil baut. Aktuell steht sie für ihr großes Kinodebüt "King" vor der Kamera und pendelt zwischen Intuition und Rücksprache mit der Familie.

Im Gespräch beschrieb die Newcomerin, dass sie zwar gerne aus dem Bauch heraus entscheidet, aber zum Grübeln neigt – genau dann würden ihre Eltern einspringen. Ihr Vater Shah Rukh Khan (60) teile eher vielschichtige, philosophische Ratschläge, während ihre Mutter Gauri Khan direkter und praktischer denke. "Zwischen den beiden finde ich Balance", erklärte Suhana im Interview weiter. Dieser Kontrast helfe ihr, fokussiert zu bleiben und die nächsten Schritte mit Ruhe zu planen. Dass sie ihre Entscheidungen so kalibriert, passt zur Strategie rund um "King", mit der sie bewusst den Sprung von der Streaming-Leinwand auf die große Kinobühne wagt.

Auch über ihr Liebesleben entschied Shah Rukh in der Vergangenheit gerne mit. In einem älteren Interview mit dem Femina Magazine stellte der Bollywood-Star klar, dass ein möglicher Freund seiner Tochter es definitiv nicht zu leicht bekommen würde. Er scherzte damals: "Erstens: Finde einen Job. Zweitens: Verstehe, dass ich dich nicht mag. Drittens: Ich bin überall. Viertens: Nimm dir einen Anwalt. Fünftens: Sie ist meine Prinzessin, nicht deine Eroberung. Sechstens: Es macht mir nichts aus, wieder in den Knast zu gehen. Siebtens: Was immer du ihr antust, werde ich dir antun." Mit diesen konkreten – und sicher weitgehend augenzwinkernden – Ansagen zeigte der Star, wie sehr ihm das Wohl seiner Tochter am Herzen liegt.

Getty Images Shah Rukh Khan mit seiner Frau Gauri Khan und Tochter Suhana Khan, Juli 2024

Getty Images Suhana Khan, Dezember 2023

Getty Images Suhana Khan, Aryan Khan, AbRam Khan, Gauri Khan und Shah Rukh Khan bei der Premiere von "The Ba***ds of Bollywood", September 2025