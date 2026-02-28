Yeliz Koc schämt sich für Szenen bei "Prominent verwandt"

Yeliz Koc (32) ist bald in der neuen Show "Prominent verwandt" zu sehen – und zwar an der Seite ihres Vaters Savaş Koc. In ihrer Instagram-Story gibt die Influencerin jetzt erste Einblicke in die Dreharbeiten und macht deutlich, dass es vor der Kamera nicht nur harmonisch zuging: "Diese Ausstrahlung wird so bodenlos und krass werden... Da sind einige Sachen passiert, die auch nicht schön waren, für die ich mich schäme." Obwohl Yeliz mit ihrem Vater teilnimmt, galt das Verhältnis viele Jahre als zerrüttet. Ob sie auf ihn anspielt, lässt sie offen.

Denn nähere Details verrät Yeliz bisher nicht. "Ich freue mich teilweise auf die Ausstrahlung von 'Prominent verwandt', ich kann nur noch nicht viel dazu sagen", erklärt sie den Grund für ihr Schweigen. Das Startdatum der Reality-TV-Show kennt die Mutter einer Tochter nicht, teasert jedoch an: "Aber wann kommt es? Wann wird es ausgestrahlt? Oder ist es gut, dass es noch nicht ausgestrahlt wurde? Ich bin so gespannt auf den Trailer, Leute."

Mit ihren Worten über "Prominent verwandt" weckt die 32-Jährige die Neugier darauf, wie sie und ihr Papa sich als Team schlagen und welche Szenen sie meint. In ihrer Story gibt Yeliz aber auch Hinweise darauf, dass die Beziehung zu ihrem Vater deutlich harmonischer läuft als damals. Sie erzählt vom gemeinsamen Arbeiten im Garten und dem Strahlen ihres Elternteils, als sie mit einer Axt statt Kettensäge aus dem Baumarkt aufkreuzt: "Mein Vater hat laut gelacht und gemeint: Das ist meine Tochter." Er habe Yeliz "als fleißig" gelobt und machte ihr Komplimente: "Er fand es richtig toll, dass ich mit angepackt habe."

Instagram / yelizkoc Yeliz Koc im August 2025

Instagram / yelizkoc Yeliz Koc mit ihrem Vater Savaş Koc und dessen Kollegen, Februar 2026