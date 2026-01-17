"Schaden": Christo Manazidis rechnet mit Reality-Bubble ab

Christo Manazidis wurde als Teil des YouTube-Trios "Bullshit TV" bekannt – mittlerweile hat er sich aber auch im Reality-TV einen Namen gemacht. Unter anderem bei Promis unter Palmen, Kampf der Realitystars, Promi Big Brother, The 50 und zuletzt bei Forsthaus Rampensau Germany stellte er unter Beweis, dass er es mit den Trash-TV-Promis aufnehmen kann. Beim Forsthaus-Wiedersehen gibt er nun sein unverblümtes Resümee, wie er die Szene wahrnimmt: "Ich bewege mich seit zwei Jahren in dieser Bubble. Und was mich so amüsiert: Jeder von denen hat richtig mies einen an der Klatsche."

Durch seine sympathische Art schafft er es, dass diese Aussage ihm aber keiner der Anwesenden, die er damit ja offensichtlich anspricht, übelnimmt. Auch nicht, als er fortfährt: "Jeder hat so einen enormen Schaden, ich finde das so entertaining. Ich höre das die ganze Zeit, ich bin halt so außenstehend und frage mich, was habt ihr für Probleme?" Angesichts dessen, was im "Forsthaus Rampensau Germany" abging, traut sich wohl niemand zu widersprechen. Neben heißen Flirts, lautstarken Streits und viel Party hatte diese Staffel wohl alles mit dabei, wofür Reality-TV-Liebhaber nur allzu gerne einschalten.

Während der Comedian sich langsam aber sicher zu den alten Hasen der Reality-Welt zählen darf, war für seinen Kumpel C-Bas die Zeit im Forsthaus eine Premiere. Anscheinend hat er sich in der Bubble aber auch ganz wohlgefühlt – inzwischen wurde nämlich schon seine nächste Reality-TV-Teilnahme bestätigt! Er ist Teil der neuen Staffel von "The 50" und wird alles geben, um für einen seiner Social-Media-Follower 50.000 Euro zu gewinnen.

Anzeige Anzeige

Instagram / christo Chris Manazidis, Juli 2025

Anzeige Anzeige

Joyn Christo und C-Bas, Kandidaten "Forsthaus Rampensau Germany" Staffel 3

Anzeige Anzeige

Joyn Christo Manazidis und C-Bas, Team bei "Forsthaus Rampensau Germany" 2025