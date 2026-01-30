Nach Verhaftung: Lamar Odom ist wohl in einer Entzugsklinik

Lamar Odom (46) hat nach seiner jüngsten Festnahme die Reißleine gezogen und ist in eine Entzugsklinik gegangen. Der frühere Lakers-Star meldete sich in Los Angeles bei iRely Recovery für ein 30-tägiges Programm an, nachdem er Mitte Januar in Las Vegas wegen des Verdachts auf Fahren unter Einfluss gestoppt und verhaftet worden war. Bei der Verkehrskontrolle, so berichten US-Medien, roch sein Auto nach Marihuana, Lamar gab an, zuvor geraucht zu haben. Mit ihm im Boot ist sein Team um Managerin Gina Rodriguez, die seinen Schritt begleitet und kommuniziert. Die Entscheidung fiel unmittelbar nach dem Vorfall – und Lamar will jetzt konsequent ansetzen, um Rückfälle zu vermeiden.

Gina erklärte gegenüber TMZ Sports, Lamar wolle das Kiffen aufgeben, weil er fürchte, dass Cannabis ihn wieder zu harten Drogen führen könnte. Gegenüber Page Six sprach sie von einer "persönlichen Entscheidung", um zu "resetten und sich auf seine Gesundheit zu fokussieren". Lamar übernehme "volle Verantwortung" und gehe "proaktiv" mit seinem Wohlbefinden um, so Gina weiter. Er war am 17. Januar angeklagt worden, zusätzlich drohen ihm zwei Verkehrsdelikte: über 41 Meilen pro Stunde zu schnell und ein unsauberer Spurwechsel. Bei der Kontrolle erinnerte er selbst an die Nacht, in der er fast starb, und sagte laut TMZ, er habe "12 Schlaganfälle und sechs Herzinfarkte" erlitten, nachdem er in einem Bordell in Pahrump vergiftet worden sei.

Der einstige NBA-Champion hat seine Suchtprobleme wiederholt öffentlich gemacht und in der Vergangenheit auch Ungewöhnliches versucht, um stabil zu bleiben. 2021 erzählte er in "Good Morning America", kleine, überwachte Dosen Ketamin hätten ihm geholfen: "Ich bin am Leben, ich bin nüchtern, ich bin glücklich." Privat prägten ihn dramatische Jahre: Ex-Partnerin Khloé Kardashian (41) stand 2015 während seines Komas an seiner Seite, später berichtete sie in The Kardashians offen darüber, wie schwer die Rückkehr in den Alltag war. Lamar ist Vater von drei Kindern und sucht seit Jahren nach einem verlässlichen Gleichgewicht zwischen Öffentlichkeit und persönlicher Gesundheit – iRely Recovery verspricht laut Eigendarstellung genau das: Balance finden, die eigene Genesung in die Hand nehmen und ein neues, gesundes Leben aufbauen.

Getty Images Lamar Odom, Sportler

Getty Images Lamar Odom bei einem Basketballspiel in Detroit im Juni 2019

Getty Images Khloé Kardashian und Lamar Odom im November 2011

