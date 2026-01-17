Überfordert: Mia Madisson sucht neues Zuhause für Hündin

Reality-TV-Star Mia Madisson hat sich nun schweren Herzens dazu entschieden, ihre Hündin Gloria abzugeben. Der Vierbeiner, der aus einer Tötungsstation gerettet wurde, hat mehrmals nach ihrer einjährigen Tochter Sarabi geschnappt, was die alleinerziehende Mutter zu diesem Schritt veranlasste. "Nach meiner Trennung und mit einem weiteren Baby, das in wenigen Monaten kommt, bin ich körperlich und emotional an meine Grenzen gekommen", erklärte Mia jetzt in einer Instagram-Story. Ihr treuer Chihuahua Pippo bleibt jedoch bei der Familie, da er sich gut mit der kleinen Sarabi versteht.

Auf Social Media erhielt Mia für ihre Entscheidung nicht nur Verständnis, sondern vor allem eine Flut an Hassnachrichten. "Ich bekomme teilweise Kommentare wie: 'Warum gibst du nicht dein Kind ab statt den Hund?' Solche Aussagen sind erschreckend und gehen weit über jede Grenze hinaus", berichtet sie laut 20 Minuten. Für Mia sei diese schwere Entscheidung aus Verantwortung für alle Beteiligten getroffen worden. Gloria benötige ein ruhiges Zuhause ohne Kinder, wo ihr liebevolles Wesen besser zur Geltung kommen könne. "Ich kann und werde nicht warten, bis etwas Schlimmes passiert und mein Kind gebissen oder verletzt wird. Dieses Risiko gehe ich nicht ein", so Mia.

Neben der Hunde-Situation hat Mia gerade auch mit ihrer Familie zu kämpfen. Erst kürzlich offenbarte sie, dass sie die Scheidung von Matteo Rocco so schnell wie möglich abschließen möchte. Zudem fordert sie das alleinige Sorgerecht und erhebt schwere Vorwürfe gegen ihren Ex-Mann. Wie angespannt der Alltag aktuell ist, zeigte Mia kurz darauf unter Tränen auf Instagram. Sie habe einen wichtigen Termin vergessen, die kleine Sarabi sei krank und ihr Hund Pippo sei kurz vor Abfahrt entwischt. "Ich bin einfach ständig müde und es ist so anstrengend als alleinerziehende Mutter", erzählte sie ihren Followern. Wie es nun für Mia und ihre Hündin Gloria weitergeht, bleibt abzuwarten.

Anzeige Anzeige

Instagram / shhhmadisson Mia Madisson, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Instagram / shhhmadisson Mia Madisson mit ihrer Tochter, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / shhhmadisson Mia Madisson im Oktober 2024