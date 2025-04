Selena Gomez wusste wohl von Haileys "Justin-Bieber-Jagd"

Die Gerüchteküche kocht: Ein virales Video sorgt aktuell für reichlich Aufregung im Internet. Dieses behauptet, Hailey Bieber (28) habe über ein Jahrzehnt hinweg akribisch daran gearbeitet, Justin Bieber (31) für sich zu gewinnen. Laut den kursierenden Informationen soll das Model den Sänger bereits seit 2009, also lange vor ihrer Hochzeit im Jahr 2018, strategisch umworben haben. Damals war der Musiker mit Selena Gomez (32) liiert – und diese soll laut Daily Mail davon gewusst haben. "Selena hat Haileys Spiel seit 15 Jahren durchschaut", behauptet ein Insider und ergänzt, dass sie "von dem Verhalten wusste, während sie noch mit Justin zusammen war." Heute stehe die "Good For You"-Interpretin über dem Ganzen. "Früher hat sie das sehr betroffen gemacht, bis es ihr egal wurde", meint die Quelle zu wissen und betont, dass Selena nun über das vermeintliche Drama "lachen könne."

Das YouTube-Video versucht, durch zahlreiche Beispiele aufzuzeigen, dass Hailey schon als Teenager eine glühende Verehrerin des "Baby"-Stars gewesen sei. Treffen organisiert durch ihren bekannten Vater Stephen Baldwin (58), Besuche bei denselben Events wie Justin und angebliche Nachahmungen von Selenas Tattoos und Outfits sollen Teil von Haileys Strategie gewesen sein, sich in Justins Leben zu integrieren. Besonders auffällig sollen Parallelen in ihren Interviews sein, in denen Hailey nahezu wörtlich Formulierungen von Selena wiederholt.

Seit Jahren beschäftigt das Trio um Selena, Justin und Hailey die Medien: Justin und Selena galten als Traumpaar ihrer Generation, bevor sie sich endgültig trennten – kurz bevor Justin Hailey nach nur sechs Monaten Beziehung heiratete. Trotz des Liebes-Aus vor Jahren trauern zahlreiche Fans dem einstigen Paar hinterher. Selena hat mittlerweile ihr Liebesglück im Musikproduzenten Benny Blanco (37) gefunden, mit dem sie bald vor den Traualtar schreiten wird.

Getty Images Stephen Baldwin und seine Tochter Hailey, August 2011

Getty Images Justin Bieber und Hailey Bieber, April 2022

