Chris Manazidis und Emmy Russ kennen sich schon länger

Das Liebes-Dreieck um Chris Manazidis, Aleksandar Petrovic (34) und Reality-Sternchen Emmy Russ (26) ist in aller Munde: Nachdem Chris und Emmy mit einem romantischen Dinner-Date in Düsseldorf für Schlagzeilen gesorgt hatten, kocht die Gerüchteküche nun erst recht über. Während Aleks – der sich gerade noch in einer Kennenlernphase mit Emmy befand – den Flirt persönlich nimmt, gibt der YouTuber nun im Gespräch mit Promiflash preis: Er und die Blondine kennen sich schon länger, als viele dachten.

Im exklusiven Interview verriet Chris jetzt, dass die Chemie zwischen ihm und Emmy kein neues Phänomen sei. "Emmy und ich kennen uns ja auch schon seit längerer Zeit", stellt er klar. Wer glaubt, die beiden hätten sich erst gestern bei einem Event getroffen, irrt sich gewaltig. Laut Chris geht ihre Geschichte bis in seine Anfänge als Web-Star zurück: "Aus alter Zeit, aus alten Videos, YouTube-Videos etc." Alte Bekannte also, die jetzt offenbar wieder zueinandergefunden haben.

Obwohl die beiden privat eine lange Historie teilen, gab es sie als Duo bisher noch nicht im Fernsehen zu bewundern. "Nein, ein Format leider nicht. Bisher", erklärt Chris im Gespräch. Doch das könnte sich bald ändern! Der Comedian ist einer Zusammenarbeit vor laufenden Kameras gegenüber nämlich alles andere als abgeneigt: "Was nicht ist, kann ja noch werden. Würde mich auf jeden Fall freuen. Emmy und ich kommen sehr gut miteinander aus."

Trotz der heftigen Netz-Gewitter gibt sich Chris Manazidis betont gelassen und bringt ein wenig Licht ins Dunkel des mysteriösen Abends: Er bestätigt das Treffen, hält sich bei den Details zur gemeinsamen Zukunft jedoch bedeckt. Laut dem YouTuber handelte es sich lediglich um ein entspanntes Dinner-Date, bei dem er und Emmy in schöner Atmosphäre gemeinsam gegessen und den Abend bei guten Gesprächen und einem Glas Wein genossen haben. Ob es sich bei dem eleganten Dinner um den Startschuss für eine neue Romanze handelt oder ob die beiden lediglich alte YouTube-Erinnerungen aufgefrischt haben, bleibt also abzuwarten.

Instagram / christo, Instagram / emmyruss Collage: Chris Manazidis und Emmy Russ

Instagram / christo Chris Manazidis im Februar 2026

Instagram / emmyruss Emmy Russ, Reality-TV-Bekanntheit

Andreas Rentz / Getty Images Chris Manazidis, YouTuber