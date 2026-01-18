70 Kilo weg: DSDS-Star Janina El Arguioui hat sich halbiert

Janina El Arguioui (38), die einst als Finalistin bei DSDS die Herzen der Zuschauer eroberte, sorgt nun mit einer unglaublichen Transformation für Aufsehen. Die Sängerin hat in den vergangenen Monaten ganze 70,5 Kilogramm verloren – dank einer Magenoperation. Auf Instagram teilte sie nun Vorher-Nachher-Bilder, die ihren Abnehmerfolg dokumentieren. "Es ist offiziell! Ich habe mich halbiert. [...] Und nein – es geht hier nicht um Perfektion. Es geht um Durchhalten. Um Rückschläge. Um Tage, an denen Aufgeben leichter gewesen wäre als Weitergehen", schreibt sie zu ihrem Beitrag.

Die beeindruckende Verwandlung der Sängerin begann mit einem Startgewicht von 142 Kilogramm. Mit inspirierenden Worten richtet sie sich an ihre zahlreichen Follower: "Wie verrückt ist es bitte, dass ich früher doppelt so viel von mir getragen habe? Diese Zahl ist nicht nur Gewicht. Sie steht für Mut. Für Heilung. Für einen Weg, den man nicht sieht – aber fühlt." Ihr Post ist mehr als nur eine Erfolgsstory – es ist ein Appell an ihre Community, ebenfalls durchzuhalten und sich nicht von scheinbar aussichtslosen Situationen entmutigen zu lassen. Die Unterstützung ihrer Fans ist dabei unerschütterlich, wie unzählige Kommentare und Zusprüche unter ihrem Beitrag zeigen.

Bereits vor einem Jahr hatte die Sängerin öffentlich gemacht, dass die Magenoperation für sie die "allerletzte Option" gewesen sei. Damals fiel es ihr schwer, ihr einstiges Höchstgewicht von 142 Kilogramm preiszugeben. "Es fühlt sich an wie ein Befreiungsschlag", berichtete sie im Gespräch mit RTL. Die Musikerin gestand zudem, früher selbst gedacht zu haben, dass sie ihr Gewicht ohne operativen Eingriff schaffen müsse: "Ich habe mir eingeredet, dass ich alles, was ich mir angefressen habe, gefälligst selbst runterkriegen kann." Doch nach jahrzehntelangem Kampf nahm sie den Schritt – auch, um für ihre beiden Töchter fit und gesund zu bleiben.

Instagram / janina.elarguioui.official, Florian Ebener/Getty Images Janina El Arguioui

Instagram / janina.elarguioui.official Janina El Arguioui, Dezember 2025

Instagram / janina.elarguioui.official Janina El Arguioui und ihre Töchter, August 2024

