Heidi Klum verrät: Tom hält nichts von ihrer Knoblauch-Liebe

Heidi Klum (52) gibt einen sehr privaten Einblick in ihre Küche – und in eine kleine Geschmacks-Meinungsverschiedenheit mit ihrem Mann Tom Kaulitz (36). In einem Gespräch mit dem Magazin Bunte erzählt die Model-Mama, dass sie stark auf eine gesunde Ernährung achtet. "Ich ernähre mich ziemlich gesund, koche viel selbst – am liebsten Suppen. Oder auch Salate mit Knoblauch", verrät sie. Genau diese Knoblauch-Liebe sorgt allerdings für Ärger bei Tom: Der Musiker kann die vielen Suppen und vor allem den intensiven Knoblauchgeruch inzwischen überhaupt nicht mehr ertragen, wie Heidi offen berichtet.

Das Model verrät, dass Tom "gar nichts" von der "Knoblauch-Fahne" halte. Er möge sowohl den starken Geschmack als auch den Geruch danach überhaupt nicht, weshalb er bei ihren Knoblauch-Kreationen eher verhalten reagiere. Deshalb dosiert die vierfache Mama die Würze, wenn der Tokio Hotel-Star mit am Tisch sitzt, inzwischen deutlich sparsamer. "Wenn mein Mann nicht zu Hause ist, dann esse ich richtig viel Knoblauch. Sonst mogele ich hier und da mal was ins Essen rein", erklärt Heidi weiter. So sorgt sie dafür, dass sie ihre Lieblingszutat trotzdem genießen kann, ohne Tom allzu sehr zu nerven.

Dass Knoblauch bei Heidi einen festen Platz im Speiseplan hat, ist kein Geheimnis. Die 52-Jährige erzählte schon früher, wie sehr sie die würzige Knolle in ihrem Alltag einbaut und wie gerne sie frische, einfache Gerichte mit viel Geschmack zubereitet. Während eines Spiels mit ihren "Project Runway"-Kollegen verriet sie, dass sie jede Woche eine ganze Knolle rohen Knoblauch isst. "Eine ganze Knolle pro Woche", betonte sie in einem TikTok-Clip, nachdem Nina Garcia ungläubig nachgefragt hatte. Christian Siriano (40) ließ sich davon überraschen und musste eingestehen, dass ihm diese ungewöhnliche Essgewohnheit bisher nie aufgefallen war.

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz, Februar 2025

Getty Images Tom Kaulitz und Heidi Klum in Cannes, Mai 2025

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz, Mai 2025