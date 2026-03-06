"Bares für Rares": Verkäuferin schimpft auf Expertin & geht

Die Reiseunternehmerin Hella Wermund sorgte bei Bares für Rares für einen der kürzesten Auftritte in der Geschichte der Trödelshow. Die aus den USA angereiste Verkäuferin hatte ein Paar Ohrringe mitgebracht, die sie für 1.000 Euro verkaufen wollte. Doch nachdem Expertin Dr. Heide Rezepa-Zabel (60) den Schmuck begutachtet und auf einen Wert von 700 bis maximal 900 Euro geschätzt hatte, reagierte Hella unerwartet harsch. "Wie bitte?", blaffte sie die Sachverständige in einem etwas despektierlichen Ton an und erklärte direkt im Anschluss, dass sie ihren Auftritt damit beenden wolle. Statt mit Horst Lichter (64) die übliche Händlerkarte zu übergeben und ihr Glück im Händlerraum bei Waldi und Co. zu versuchen, verließ die Verkäuferin die Sendung ohne Umschweife.

Der Grund für das abrupte Ende wurde schnell klar: Hella hatte bereits im Vorfeld ein Angebot von einer Bekannten erhalten, die bereit war, 900 Euro für die Ohrringe zu zahlen. So sah sie offenbar keinen Grund mehr, sich auf Verhandlungen mit den Händlern einzulassen. Die Sachverständige hatte bei ihrer Begutachtung festgestellt, dass einer der in den Ohrringen eingearbeiteten Diamanten eine Beschädigung aufwies. Zudem lag der Goldwert bei weniger als 100 Euro, was den Gesamtwert erheblich drückte. Warum die Verkäuferin bei einer derart knappen Bewertung nicht doch noch versuchte, im Händlerraum die gewünschten 1.000 Euro zu erzielen, blieb ihr Geheimnis.

"Bares für Rares" läuft werktags um 15.05 Uhr im ZDF, Wiederholungen zeigt der Sender ZDF Neo um 10.55 Uhr und um 19.20 Uhr. Das Konzept der beliebten Trödelshow hat sich seit Jahren bewährt: Verkäufer lassen ihre Exponate zunächst von Sachverständigen bewerten und verhandeln anschließend im Händlerraum über den Preis. Am 1. April kehrt die Sendung zudem in einer XXL-Primetime-Ausgabe zurück, bei der Horst Lichter und sein Team unter dem Motto "Einmal um die Welt" internationale Raritäten präsentieren. Von chinesischem Schnaps über französischen Schmuck bis hin zu einem Paravent einer brasilianischen Künstlerin führt die besondere Folge rund um den gesamten Globus.

