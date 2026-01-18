Herz schlägt für Malle: Anne Wünsche ringt mit Zürich-Umzug

Anne Wünsche (34) zweifelt offenbar an einer Herzensentscheidung: In einer langen Instagram-Story erzählte die Influencerin, dass ihr geplanter Umzug nach Zürich plötzlich wackelt – weil ihr Herz insgeheim für Mallorca schlägt. Vor wenigen Tagen war sie auf der Baleareninsel, sah sich Wohnungen an und seitdem drehen sich die Gedanken. "Eigentlich ist ja Zürich der Plan, aber auf Mallorca hängt mein Herz", gab Anne zu. Gleichzeitig betonte sie, dass ihre Tochter Juna regelmäßig ihren Papa Henning Merten (35) sehen soll, weshalb sie ursprünglich die Schweiz gewählt habe. "Ich habe keine Ahnung, was richtig und was falsch ist. Was soll ich tun? Ich gehe da jetzt auch wirklich offen mit euch um. Ich bin sowas von hin- und hergerissen. Mache ich Mallorca, mache ich Zürich?", fragte sich Anne.

Für Zürich und gegen Mallorca spricht vor allem der Zeitfaktor: "Zürich habe ich gewählt wegen der Flugzeiten, weil ich ja immer hin und her fliegen musste, damit die Kinder regelmäßig ihren Papa sehen können. Und wenn du nach Mallorca fliegst, ist mal ein halber Tag weg." Dennoch sei sich Anne bewusst, dass an einer Auswanderung vieles dranhängt. "Auswandern ist schon eine Riesennummer", meinte die Content-Creatorin und fügte hinzu: "Du verlässt das Land. Du verlässt dein Umfeld. Du verlässt alles, was du dir aufgebaut hast und gehst komplett ins Ungewisse. Das ist schon heftig."

Erst vor wenigen Tagen hatte Anne überraschend auf Instagram verkündet, dass sie erneut auf Wohnungssuche auf Mallorca war. Die Influencerin verriet dort: "Eine Sache habe ich euch nicht verraten: Ich schaue mir morgen auch wieder etwas für mich an." Offenbar hatte die dreifache Mutter sogar ein passendes Objekt in Aussicht. "Vielleicht habe ich mich heute in eine Villa verliebt", teilte sie begeistert mit. Neben einer Bleibe für sich selbst soll auch eine Villa für ihre geplante "Moonlight Babes"-Agentur, ein Projekt für OnlyFans-Creatorinnen, auf der Insel in Planung gewesen sein.

Anne Wünsche

Anne Wünsche mit ihren Töchtern

Anne Wünsche