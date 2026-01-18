Kritik an Beatrice und Eugenie: Sollten sie Titel verlieren?

Aufgrund seiner angeblichen Verwicklung in den Epstein-Skandal verlor Andrew Mountbatten Windsor (65) seinen Prinzentitel und diverse Ehrentitel. Seine Ex-Frau Sarah Ferguson (66) musste ebenfalls den Titel als Herzogin von York abgeben. Lediglich ihre Töchter Prinzessin Eugenie (35) und Prinzessin Beatrice (37) durften ihre Titel behalten. Das blieb nicht ohne Kritik: Dem Palast wurde unter anderem fehlende Glaubwürdigkeit und Konsequenz vorgeworfen. Ein Auftritt von Beatrice bei der Wirtschaftskonferenz in Saudi-Arabien vor einigen Tagen entfachte die Debatte erneut. Gegenüber OK! erklärte eine Royal-Expertin, dass die Prinzessin als Gastgeberin für potenzielle Investoren die Frage aufwirft, inwieweit der royale Status hier mit privatem wirtschaftlichen Interesse vermischt wird.

Die Expertin ist zudem der Meinung, dass die Bilder von Beatrice und die damit einhergehende Diskussion dem Königshaus zu denken geben sollten. "[Die Aberkennung ihrer Titel und der ihrer Schwester] wäre letztlich die mitfühlendste Option für die Schwestern selbst und gleichzeitig ein notwendiger Schritt, um die Zukunft und Stabilität der Monarchie zu schützen", ist die Journalistin überzeugt. Die Ausnahme, die König Charles (77) offenbar bei seinen Nichten machte, löste bereits diverse Spekulationen aus. Experten und Fans zweifeln an der Loyalität der beiden zur Krone. Ingrid Seward, ebenfalls Königshaus-Expertin, vermutet, dass Andrew ihre Nähe zum König nutzen wird, um weiterhin einen Fuß in der Tür zu haben.

Vollständig wurden Eugenie und Beatrice von den Aufräumarbeiten im britischen Palast aber nicht verschont. Andrew und Sarah wurden nach langem Hin und Her angewiesen, die Royal Lodge zu räumen. Ursprünglich soll der 65-Jährige den Wunsch geäußert haben, das Anwesen an seine Töchter weiterzugeben. Den lehnte Charles aber ab, berichtet Daily Mirror. Da der Pachtvertrag ausläuft, wird das 35-Millionen-Euro-Anwesen zurück an den Crown Estate zurückgehen. Warum der Monarch beschloss, den Pachtvertrag auslaufen zu lassen und somit Andrews Wunsch nicht nachzukommen, ist nicht ganz klar. Der in Ungnade gefallene Ex-Prinz zieht nun in ein deutlich kleineres Anwesen in Sandringham um.

Imago Prinzessin Eugenie und Prinzessin Beatrice beim NEXUS Meeting im UN-Hauptquartier in New York, 26. Juli 2018

Getty Images Prinzessin Eugenie, Prinz Andrew und Prinzessin Beatrice bei Prinz Harrys Hochzeit in Windsor, 2018

Getty Images Prinz Andrew und König Charles III., September 2025