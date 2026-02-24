Drama im Königshaus: Prinz William & die York-Schwestern

Prinz William und seine Cousinen Prinzessin Beatrice und Prinzessin Eugenie scheinen sich auseinandergelebt zu haben. Wie eine Quelle gegenüber der Daily Mail verriet, wirken William und Prinzessin Kate den Schwestern nicht besonders nahe. "William und Kate scheinen keiner der beiden Schwestern nahe zu sein. Sie haben nicht so viel gemeinsam", erklärte der Insider. Obwohl William die beiden York-Schwestern und andere Cousins einmal im Jahr einlädt, um ihn bei einer Gartenparty im Buckingham Palace zu unterstützen, gebe es keine Anzeichen dafür, dass er will, dass seine Cousinen zu steuerfinanzierten arbeitenden Royals werden. "Das wurde ziemlich deutlich gemacht", so die Quelle weiter.

Besonders Eugenie steht offenbar Prinz Harry näher als William, wie der Insider betonte. Der Royalexperte Richard Fitzwilliams äußerte sich gegenüber dem Daily Express ebenfalls zu der Freundschaft zwischen Harry und Eugenie und erklärte, dass diese sich seit dem Umzug des Herzogs und seiner Frau Meghan Markle nach Kalifornien im Jahr 2020 vertieft habe. Kate ist jedoch in ihren Beziehungen zu den Schwestern vorsichtig geblieben. "Wir wissen, dass die Schwestern, besonders Eugenie, mit den Sussexes befreundet waren, obwohl die Berichte darüber variieren, ob dies weiterhin der Fall ist", so Richard. "Es ist daher nicht überraschend, dass Catherine in ihren Beziehungen zu ihnen vorsichtig zu sein scheint."

Beatrice und Eugenie stehen vor besonderen Herausforderungen, da sie jeweils eigene Kinder haben und mit ihren Karrieren beschäftigt sind, aber "eindeutig mehr Wohltätigkeitsarbeit als Prinzessinnen machen wollen". Die Situation wird zusätzlich durch die Skandale ihres Vaters Andrew (66) erschwert, der im vergangenen Jahr von seinem Bruder König Charles seine königlichen Adelstitel entzogen bekam. Trotz der belasteten Reputationen ihrer Eltern planen die Schwestern nicht, ihnen den Rücken zu kehren. Eine Quelle verriet dem Magazin Hello: "Sie kehren ihm nicht den Rücken zu. Aber alles ist offensichtlich sehr angespannt und schwierig."

Getty Images Prinzessin Beatrice und Prinz William, Royal Ascot 2024

Getty Images Prinzessin Eugenie mit Prinzessin Beatrice bei einem Event in Hannover im Januar 2013

Getty Images Prinzessin Eugenie, Prinz Harry und Prinzessin Beatrice auf dem Balkon des Buckingham Palace 2012