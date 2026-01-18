Nach langer Sucht: DJ Fat Tony feiert 19 Jahre Abstinenz

DJ Fat Tony hat einen bewegenden Meilenstein gefeiert: Der Musiker blickt auf Instagram auf seine 28-jährige Drogen- und Alkoholabhängigkeit zurück und verkündet zugleich 19 Jahre Abstinenz. In dem Post beschreibt der 60-Jährige, der mit bürgerlichem Namen Tony Marnach heißt: "Ich war ein hilfloser Süchtiger ohne Ziel und Lebenswillen." Seine Worte untermalt der Künstler mit einer Reihe an Fotos – auch einige ältere Aufnahmen sind dabei. In einem weiteren Clip öffnet er ein Geschenk von Elton John (78): eine Flasche alkoholfreier Champagner. Tony feiert seine Abstinenz mit dem edlen Tropfen.

Tony bedankte sich ausdrücklich: "Ich bin so dankbar für die Menschen, die mir Liebe und Stärke gegeben haben, um clean und nüchtern zu werden, danke… Heute liebe ich das Leben – einen Tag nach dem anderen." In einem früheren Gespräch mit Daily Mail beschrieb der DJ seine Kehrtwende: Er habe die Sucht "kalt" beendet und danach sein Leben neu geordnet. "Von diesem Moment an entschied ich mich, für sechs Monate in eine Entzugsklinik zu gehen und dann nach London zu kommen. Das war eine wirklich große Sache, denn ich wusste zu diesem Zeitpunkt, dass ich nie wieder zurückkehren würde", erinnerte er sich.

Heute hat Tony diese dunkle Zeit endgültig hinter sich gelassen. Privat ist der Musiker seit einigen Monaten mit Stavros Agapiou verheiratet. Bei ihrem ersten öffentlichen Auftritt nach der opulenten Hochzeit strahlten die beiden geradezu vor Glück. Bei einem Event in der Royal Academy of Arts in London zeigten sich Tony und der frischgebackene Ehemann sichtlich verliebt. Der DJ trug eine elegante graue Prada-Jacke, Stavros kombinierte einen eng anliegenden marineblauen Pullover mit beigen Cargo-Shorts. Gemeinsam genossen sie den Abend unter Freunden und prominenten Gästen.

Instagram / dj_fattony_ DJ Fat Tony mit alkoholfreiem Champagner, Januar 2026

Instagram / dj_fattony_ DJ Fat Tony, VIP-Bekanntheit

Getty Images DJ Fat Tony und Stavros Agapiou, Juni 2025

