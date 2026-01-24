DJ Fat Tony packt aus: Der "unangemessene" Tanz von Victoria

DJ Fat Tony hat in der britischen Sendung "This Morning" geschildert, was sich bei der Hochzeit von Brooklyn (26) und Nicola Peltz-Beckham (31) in Palm Beach ereignet haben soll. Der Musiker, der an drei Tagen für die Feierlichkeiten gebucht war, erzählte, dass Sänger Marc Anthony (57) Brooklyn auf die Bühne holte und "die schönste Frau im Raum" zum Tanz rief – dann aber Victoria Beckham (51) statt Braut Nicola nannte. Brooklyn habe geglaubt, er beginne gleich den ersten Tanz mit seiner Frau. Nicola verließ daraufhin den Saal unter Tränen. "Brooklyn war am Boden zerstört", sagte Tony in der ITV-Sendung.

Im Gespräch mit Alison Hammond und Dermot O'Leary (52) erklärte Tony, worin der "unangemessene" Moment lag: Marc habe Brooklyn angewiesen, "die Hände auf die Hüften deiner Mutter zu legen" – als Teil eines lateinamerikanischen Tanzes. "Es gab keinen 'Slut-Drop', keinen schwarzen PVC-Catsuit, keine Spice-Girls-Show", stellte Tony klar. Für ihn sei nicht die Bewegung das Problem gewesen, sondern der Zeitpunkt: Direkt in dem Moment, in dem alle den ersten Tanz des Brautpaars erwartet hätten, sei die Situation gekippt. Tony berichtete zudem, dass das Brunch am Morgen danach "der unangenehmste Teil" gewesen sei, weil die Gäste fast nur noch über den Vorfall sprachen.

DJ Fat Tony, der seit Jahren zu den engen Bekannten der prominenten Familie zählt und schon mehrfach bei Feiern der Beckhams aufgelegt hat, sprach in dem Interview auch über die emotionalen Folgen der Eskalation. Er schilderte, wie Brooklyn und Nicola den Abend tief enttäuscht verlassen hätten und wie sich das Gefühl verfestigt habe, dass hier weit mehr als nur ein Tanz schiefgelaufen sei. Victoria hat sich nach Brooklyns Vorwürfen bisher nicht dazu zu Wort gemeldet. Vater David Beckham (50) hingegen erklärte in einem Interview, dass Kinder Fehler machen dürfen.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Victoria Beckham, DJ Fat Tony

Anzeige Anzeige

X.com / https://x.com/KhalQ9Q KI-generiertes Bild von Victoria Beckham, vor ihrem Sohn Brooklyn und Schwiegertochter Nicola

Anzeige Anzeige

Imago Brooklyn Beckham und Nicola Peltz bei der Burberry Autumn/Winter 2025 Show während der London Fashion Week

Anzeige