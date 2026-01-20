Brooklyn Beckhams Krise: Gäste wehren sich gegen Tanzgerücht

Brooklyn Peltz-Beckham (26) sorgt augenblicklich für eine Schlagzeile nach der anderen: Der Social-Media-Star erhob Anfang der Woche schwere Vorwürfe gegen seine berühmten Eltern Victoria Beckham (51) und David Beckham (50). Es geht um seine Hochzeit 2022 in Palm Beach mit Nicola Peltz-Beckham (31) – und vor allem um den ersten Tanz. Er behauptet, seine Mutter habe den Moment "gekapert" und sich "unangemessen" verhalten. Rückendeckung erhielt Brooklyn nun ausgerechnet von einem Gast der Feier. Stavros Agapiou, der Partner von DJ Fat Tony, der für die Party gebucht war, kommentierte auf Instagram: "Ich war dabei und sie tat es, er sagt die Wahrheit", schrieb er zu den Vorwürfen. Später legte er nach: "Gut, dass er endlich spricht!"

Damit bekam die ohnehin aufgeheizte Debatte rund um die Glamour-Trauung neue Nahrung. Stavros' Kommentar wurde zwar schnell gelöscht, ging aber viral; kurz darauf postete er in seiner Instagram-Story ein Selfie mit den Worten: "Ich halte jetzt meinen Mund." Zuvor hatte Brooklyn in einer längeren Stellungnahme behauptet, Victoria habe im "letzten Moment" Nicolas Brautkleid abgesagt und den ersten Tanz "entführt". Zudem will er unter Druck gesetzt worden sein, vor der Zeremonie auf die Rechte an seinem Namen zu verzichten. Ein Vogue-Interview aus Mai 2022 zeichnet aber ein anderes Bild. Dort heißt es, Nicolas Valentino (†93)-Kleid sei über "einen einjährigen Designprozess" entstanden. Und zum Tanz stand geschrieben: "Brooklyn lud seine Mutter auf die Bühne ein", später hätten sich David und seine Schwester dazugesellt. Eine öffentliche Reaktion von Victoria Beckham und David Beckham steht bislang aus.

Abseits der aktuellen Vorwürfe zeigt sich das Familienleben der Beckhams sonst meist harmonisch. Victoria, die als Posh Spice berühmt wurde, gewährt auf Social Media immer wieder humorvolle Einblicke in den Alltag, während David in Interviews regelmäßig betont, wie wichtig ihm die Nähe zu seinen Kindern ist. Brooklyn und Nicola präsentieren sich ebenfalls als eingespieltes Team: Auf ihren Kanälen teilen sie Kochclips, Hundevideos und Einblicke aus ihrem gemeinsamen Zuhause. DJ Fat Tony gehört seit Jahren zum erweiterten Umfeld der Beckhams und legte bereits bei mehreren Familien-Events auf. Wie es bei den Beckhams weitergehen wird, wird die Zeit zeigen.

Instagram / nicolaannepeltzbeckham Brooklyn Peltz-Beckham und Nicola Peltz-Beckham bei ihrer Gelübdeerneuerung 2025

Getty Images Stavros Agapiou und DJ Fat Tony bei den Fashion Awards 2025 in der Royal Albert Hall, präsentiert von Pandora

Instagram / nicolaannepeltzbeckham Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham, Juli 2025