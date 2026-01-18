Sehkraft zwei Prozent: "Hobbythek"-Star Jean Pütz fast blind

Jean Pütz (89) hat in Köln offengelegt, wie schwer ihn die Zeit gerade fordert: Der "Hobbythek"-Liebling erschien beim Essen einer Karnevalsgesellschaft mit Gehhilfe und einer Plakette mit Blindenpunkten am Revers – und erklärte, dass er kaum noch sehen kann. Gegenüber Express schilderte die Frau des TV-Stars den Stand der Dinge. "Die Sehkraft von Jean beträgt nur noch zwei Prozent, er sieht fast nichts mehr", erklärte sie. Alltägliche Dinge wie Lesen seien daher nicht mehr möglich.

Doch nicht nur seine schwindende Sehkraft belastet den 89-Jährigen. 2025 stürzte er allein in seinem Badezimmer. "Es ist jetzt neun Monate her, dass ich mir bei einem Sturz einen Oberschenkelhalsbruch zugezogen hatte", erzählte der ehemalige WDR-Moderator und erinnerte sich: "Ich hatte furchtbare Schmerzen, als ich da lag und war völlig hilflos." Der Bruch wurde operiert und mittlerweile kann Jean mit seinem Stock wieder "einigermaßen gut" gehen.

Jean startete seine Karriere 1970 als Journalist beim Westdeutschen Rundfunk und blieb dort stolze 30 Jahre. Dort verantwortete er mehrere Wissenschaftsmagazine im TV. Nach dem Erreichen des Rentenalters blieb er noch einige Jahre als freier Mitarbeiter, widmete sich danach anderen Projekten wie dem ZDF-Vormittagsmagazin "Volle Kanne". Nebenbei versuchte er sich als Synchronsprecher in Filmen wie "Findet Nemo" und "Nachts im Museum 2".

Anzeige Anzeige

Getty Images Jean Pütz, Moderator

Anzeige Anzeige

Getty Images Jean Pütz, TV-Star

Anzeige Anzeige