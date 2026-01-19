"Hübscher Kerl": Diesen Dschungel-Mitcamper findet Eva heiß

Eva Benetatou (33) macht wenige Tage vor dem Start vom Dschungelcamp kein Geheimnis daraus, dass sie als Single offen für Neues ist. Die Ex-Flugbegleiterin hat offenbar schon direkt die Flirt-Antenne ausgefahren. Sie verrät im Gespräch mit Bild, dass sie bereits einen Mitcamper im Blick hat und der Countdown im Busch für sie nicht nur Dschungel-, sondern auch Herzklopfen bedeuten könnte. Eva plaudert aus, dass Umut Tekin (28) optisch ihr Fall wäre: "Ein hübscher Kerl!"

Auch Umut selbst äußert sich am Flughafen gegenüber dem Portal zum Thema Flirten im Camp. Jedoch gesteht er: "In Flirt-Modus würde ich wahrscheinlich nicht kommen." In Anbetracht seiner Vergangenheit als Frauenheld ergänzt er schließlich lächelnd: "Natürlich hat man gesehen, dass ich hier und da gerne geflirtet habe." Angesprochen auf Eva zeigt sich der TV-Star nicht abgeneigt. Umut meint vielsagend: "Eva ist auch 'ne Nette." Wichtig sei ihm vor allem die Ausstrahlung – ob Eva tatsächlich in sein Beuteschema passt, bleibt abzuwarten.

Auch Samira Yavuz (32) ist im Camp dabei. Für sie wird das Abenteuer zu einer echten Bewährungsprobe, denn sie trifft ausgerechnet auf Eva – die Frau, mit der ihr Noch-Ehemann Serkan Yavuz (32) vor einiger Zeit eine Nacht verbrachte, während Samira schwanger war. In ihrem Podcast "Main Character Mode" hatte die Reality-TV-Bekanntheit bereits klargestellt: "So wie ihr wusstet, dass ich dabei sein werde – über die Presse und so – wusste ich, dass sie dabei sein wird." Als pikantes Detail verriet sie weiter: "Ich lehne mich so weit aus dem Fenster, dass ich sage: Sie wurde gefragt, als man wusste, dass ich dabei bin."

RTL Evanthia Benetatou, Dschungelcamp-Teilnehmerin 2026

RTL Umut Tekin, Dschungelcamp-Teilnehmer 2026

Instagram / serkan_yavuz Samira und Serkan Yavuz im Oktober 2024