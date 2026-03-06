Katja Krasavice erhebt schwere Anschuldigungen gegen Ex

Katja Krasavice (29) erhebt in einem drastischen Statement auf Instagram schwere Vorwürfe gegen ihren Ex-Partner. Die Rapperin teilte ihren Followern mit, dass ihr ehemaliger Freund und Manager ihr mit dem Tod gedroht habe. "Ich habe gehört, ein bestimmter, egogekränkter, von mir in den Mülleimer geschmissener Herr, will mir auf offener Straße in den Kopf schießen lassen", schrieb die Musikerin in ihrer Instagram-Story. Sie forderte ihren Ex auf, endlich mit ihr abzuschließen und warf ihm vor, Frauen zu schlagen. Katja kündigte an, ab sofort alle weiteren Drohungen und Kontaktversuche öffentlich zu machen, da die Zeit vorbei sei, in der sie ihn in der Öffentlichkeit geschützt habe.

Die Unternehmerin schilderte zudem, dass nicht nur sie selbst, sondern auch ihre Familie massiv unter der Situation leide. "Meine Mutter hat Albträume und Panikattacken wegen dir", richtete Katja sich an ihren Ex. Sie beschuldigte ihn außerdem des Stalkings und berichtete, dass er sie, ihre Freundinnen und ihre Familie verfolge. Trotz der dramatischen Anschuldigungen betonte die Rapperin, dass es ihr gut gehe und sie keine Angst habe. Dennoch kündigte Katja an, erneut eine einstweilige Verfügung gegen ihren Ex-Partner beantragen zu wollen, um sich und ihr Umfeld zu schützen. "Früher hätte ich mich geschämt, sowas zu posten, aber man darf als Frau nicht leise sein, vor allem nicht bei sowas", erklärte sie abschließend.

Die Trennung von ihrem Partner und Manager hatte Katja erst vor wenigen Wochen vollzogen. Damals hatte sie noch erklärt, dass es ihr überraschend gut gehe, sie aber vieles noch realisieren und verarbeiten müsse. Nun zeigt sich, wie dramatisch die Situation hinter den Kulissen tatsächlich war. In ihrem Statement betonte die Musikerin, dass sowohl die Freunde als auch die Familie ihres Ex ihr recht geben würden. Sie forderte ihn auf, professionelle Hilfe in einer Psychiatrie zu suchen und andere Frauen in Ruhe zu lassen. Katja versicherte ihren Fans, dass sie trotz der schwierigen Umstände ein schönes Leben führe und endlich glücklich sei.

Getty Images Katja Krasavice bei den 75. Bambi Awards in der Bavaria Filmstadt in München

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice auf Instagram, März 2026

