Sarah Ferguson abgetaucht: Nahm Priscilla Presley sie auf?

Sarah Ferguson (66) soll nach dem Auszug aus der Royal Lodge in England praktisch obdachlos sein und vorübergehend bei Freunden unterkommen. Wie das Magazin Page Six berichtet, übernachtet die Ex-Frau von Prinz Andrew (66) derzeit auf Sofas oder in Gästezimmern – unter anderem wohl bei Priscilla Presley (80) in Los Angeles. Wo genau sich die frühere Herzogin von York aktuell aufhält, ist unklar. Dem Bericht zufolge sucht Sarah vergeblich nach einer Bleibe in New York. Priscilla, die Witwe von Elvis Presley (†42), soll eine der wenigen Freundinnen sein, die sich noch mit ihr abgibt.

Der Grund für die Distanzierung vieler Weggefährten liegt in der Veröffentlichung neuer E-Mails im Zusammenhang mit dem Epstein-Skandal. Insider berichten dem Magazin gegenüber, dass Sarah derzeit als "Persona non grata" gelte. "Alle sagen ihr, dass jetzt kein guter Zeitpunkt ist", so eine Quelle. Viele würden sie zwar persönlich noch mögen, wollen aber nicht mit ihr in Verbindung gebracht werden. Selbst bei ihrer Tochter Eugenie scheint ein längerer Aufenthalt undenkbar. Mutter und Tochter sollen befürchten, dass Sarahs Nähe schaden könnte. "Nachdem Andrew seinen königlichen Titel verloren hat, sind die Mädchen die einzigen Mitglieder der Familie, die wirklich königlicher Abstammung sind", erklärt ein Insider die heikle Situation.

Auch Sarahs Ex-Mann Andrew verliert weiter an Boden. Nach dem erzwungenen Auszug aus der Royal Lodge muss er nun laut britischen Medienberichten auch die East Lodge aufgeben – ein denkmalgeschütztes Cottage in Windsor, dessen Mietvertrag er 1998 unterschrieb. König Charles (77) hatte seinem Bruder 2024 die jährliche finanzielle Unterstützung gestrichen. Offiziell bleibt Andrew nur noch seine Marinepension von umgerechnet etwa 23.000 Euro im Jahr. Die beiden waren von 1986 bis 1996 verheiratet und haben gemeinsam zwei Töchter, Beatrice und Eugenie.

Getty Images Sarah Ferguson, Juni 2025

Imago Sarah Ferguson, Juli 2025

Instagram / princesseugenie Prinzessin Eugenie und Prinzessin Beatrice mit ihrer Mutter Sarah Ferguson