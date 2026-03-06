Pietro Lombardi gesteht: Er liebt seine Ex Laura immer noch

Pietro Lombardi (33) und Oliver Pocher (48) haben in ihrem gemeinsamen Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt" über Loyalität und Authentizität gesprochen, als der Sänger plötzlich eine überraschende Liebeserklärung machte. "Zum Beispiel: Ich sage offen und ehrlich, ich liebe Laura noch", platzte es aus Pietro heraus. Der Comedian war daraufhin sichtlich überrascht und brachte nur ein erstauntes "Okay..." hervor. Pietro ergänzte seine Aussage direkt mit der Einschränkung: "Aber wir sind halt nicht zusammen." Gemeint war seine Ex-Verlobte Laura Maria Rypa (30), mit der er zwei gemeinsame Söhne hat.

Oliver hakte nach und wollte wissen, welche Art von Liebe Pietro genau meine. "Emotional", antwortete der Sänger und wollte das Thema eigentlich beenden: "Aber lass' das Thema zumachen." Doch Oliver ließ nicht locker und erwiderte: "Du hast gerade gesagt: 'Ich liebe Laura noch' – aus dem Nichts!" Pietro erklärte daraufhin, dass er Laura zwar noch liebe, sie aber nicht zusammen seien. Allerdings würden sie gemeinsam in den Urlaub fahren. Ein weiteres Detail verriet der Musiker dann doch noch: "Seit wir getrennt sind, hatten wir nicht einmal was miteinander." Die Aufnahme des Podcasts fand kurz vor einer gemeinsamen Reise der getrennten Familie nach Mauritius statt, auf der Pietro, Laura und die beiden Söhne gerade unbeschwerte Momente verbringen.

Bereits vor wenigen Tagen hatte Laura in ihrer Instagram-Story ein gemeinsames Foto von sich und Pietro veröffentlicht. Darauf wirkten die beiden im Flugzeug entspannt und vertraut, fast wie früher. Die Influencerin schrieb dazu: "Für die Kinder. Für die Erinnerungen." Pietro teilte das Bild ebenfalls in seiner Story. Offenbar wollten beide zeigen, wie wichtig ihnen gemeinsame Zeit für ihre Söhne ist. Wohin die Reise ging, verriet Laura zu diesem Zeitpunkt zwar nicht, doch ein Hinweis ließ Fans aufhorchen: "Dieses Land stand schon immer auf meiner Bucket-Liste."

Anzeige Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa bei Fame Fighting, Oktober 2025

Anzeige Anzeige

Imago Oliver Pocher lächelt, November 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa posten ein Selfie

Anzeige