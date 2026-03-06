"Eine Frau im Kopf": Darum will Pietro Lombardi nicht daten

Pietro Lombardi (33) ist seit der Trennung von seiner Verlobten Laura Maria Rypa (30) im August 2025 Single – und plant auch nicht, daran etwas zu ändern. Der Sänger hat seitdem nicht gedatet und will das vorerst auch nicht, wie er jetzt im Interview mit RTL verrät. Der Grund: Eine bestimmte Frau geht ihm einfach nicht aus dem Kopf. "Am Ende des Tages habe ich kein Interesse daran, neue Frauen zu daten, weil da ist schon noch eine Frau im Kopf", erklärt der Familienvater offen. Auch wenn er sich für Laura einen neuen Mann wünschen würde, kommt für ihn selbst eine neue Partnerin aktuell nicht infrage.

Zwischen Pietro und Laura herrscht nach der endgültigen Trennung alles andere als dicke Luft. Im Gegenteil: Die beiden verstehen sich nach wie vor richtig gut, wie der Musiker betont. "Das passt alles super. So ist es auch schön für die Kinder", versichert er. Auf die Frage nach einem möglichen Liebes-Comeback antwortet Pietro: "Die Frage ist schwer zu beantworten. Wir waren ja fünf, sechsmal getrennt. Aber der größte Wunsch von mir als auch von ihr war immer, eine Familie zu sein und auch zu bleiben. Man weiß nie, was die Zukunft bringt." Abschließend hält er fest: "Aber so, wie es jetzt ist, ist es super. Wir sind glücklich und respektieren uns."

Gerade erst vor wenigen Tagen sorgten Pietro und Laura wieder für Schlagzeilen, als Laura in ihrer Instagram-Story ein gemeinsames Foto der beiden im Flugzeug zeigte. Die beiden saßen entspannt nebeneinander, wirkten vertraut und glücklich. Die Bildunterschrift verriet dabei viel: "Für die Kinder. Für die Erinnerungen." Pietro repostete den Schnappschuss direkt in seiner eigenen Story. Wohin die Reise ging, hielt Laura damals noch geheim. Nur so viel ließ sie durchblicken: "Dieses Land stand schon immer auf meiner Bucket-Liste." Die Fans begannen sofort, wild zu spekulieren, ob das Ex-Paar vielleicht doch mehr verbindet als reine Elternpflichten.

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi, Januar 2026

IMAGO / pictureteam Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa, Januar 2025

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa posten ein Selfie

