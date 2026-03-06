Erste "Let's Dance"-Show: Wer soll heute rausfliegen?

Bei Let's Dance wird es heute ernst. Nach der großen Kennenlernshow in der vergangenen Woche, bei der die Promis noch in Gruppen getanzt haben, startet die RTL-Show heute mit der ersten regulären Ausgabe so richtig durch. Die Stars werden nun erstmals einzeln mit ihren Profitanzpartnern auf dem Parkett performen – und das bedeutet auch: Am Ende des Abends muss eine Person die Show verlassen. Für einen der Kandidaten endet die Reise im Wettbewerb damit schon heute, bevor die Staffel richtig Fahrt aufnehmen kann. Wer bekommt genug Anrufe von den Zuschauern, wer muss um sein Weiterkommen zittern? Stimmt schon jetzt in der Promiflash-Umfrage ab!

Für den Auftakt haben sich die Paare einige heiße Tänze vorgenommen. Sonya Kraus (52) und Valentin Lusin (39) werden zum Beispiel einen Charleston zu "You're The One That I Want" aus "Grease" präsentieren, während Jan Kittmann und Kathrin Menzinger (37) einen Jive zu "Do You Love Me" von The Contours zeigen werden. Ross Antony (51) und Mariia Maksina (28) haben sich ebenfalls für einen Charleston entschieden und tanzen zu "I Don't Feel Like Dancing" von den Scissor Sisters. Die Kandidaten hatten in den letzten Tagen intensiv trainiert, um ihre Choreografien perfekt auf die Bühne zu bringen. Insgesamt sind 14 Promis im Rennen, Joel Mattli konnte sich jedoch das goldene Ticket sichern, das ihn vor einem Aus in der ersten Show schützt.

Auch Tokio Hotel-Star Gustav Schäfer (37) ist in diesem Jahr mit von der Partie. Doch bei den Proben geriet der Schlagzeuger selbst etwas in den Hintergrund – denn seine neunjährige Tochter Lotti stahl ihm kurzerhand die Show! Während Gustav gemeinsam mit Profitänzerin Anastasia Maruster für die erste Solo-Performance arbeitete, tauchte Lotti plötzlich im Trainingsraum auf. Ohne große Ankündigung legte sie eine eigene Choreografie zu "Lush Life" von Zara Larsson (28) aufs Parkett. Die Profitänzerin ließ sich sofort von Lottis Energie anstecken und tanzte begeistert mit. Gustav, sonst gewohnt, im Rampenlicht zu stehen, staunte nicht schlecht über das Selbstbewusstsein seiner Tochter.

Getty Images Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi, 2024

RTL / Stefan Gregorowius Die Tanzpaare von "Let's Dance" 2026

Instagram / gustavschaefer Gustav Schäfer, Tochter Lotti und Tanzprofi Anastasia Maruster

