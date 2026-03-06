Tess Holliday: Lebensversicherung wegen Gewicht abgelehnt

Model Tess Holliday (40) hat auf TikTok schwere Vorwürfe gegen die Versicherungsbranche erhoben. Das Plus-Size-Model berichtete in einem Video, dass ihm eine Lebensversicherung verweigert wurde – einzig und allein wegen seines Gewichts von über 136 Kilogramm. "Tut mir leid. Ja, ich dachte, ich könnte eine Lebensversicherung bekommen als 40-jährige, nicht rauchende, nicht trinkende, keine Gesundheitsprobleme habende Person. Das war ehrlich gesagt mein Fehler", erklärte die Bodypositivity-Aktivistin sarkastisch in ihrem Clip. "Bin ich 1,60 Meter groß und wiege ich über 136 Kilo? Und anscheinend macht mich das nicht berechtigt für eine Lebensversicherung. Ja, tut es", fuhr sie fort.

Dabei betonte Tess, dass sie trotz ihres Gewichts gesundheitlich fit sei. "Trainiere ich jeden einzelnen Tag und habe keine Vorerkrankungen oder nehme irgendwelche Medikamente? Ja, tue ich", stellte sie klar. In der Bildunterschrift ihres Videos schrieb das Model "AAA, ihr habt mich wirklich hintergangen" und machte damit deutlich, um welches Versicherungsunternehmen es sich handelte. In den Kommentaren antwortete sie zahlreichen Followern, die von ähnlichen Erfahrungen berichteten, und gab zu, dass sie "erschüttert" gewesen sei und die Situation "so frustrierend" finde. Den medizinisch-industriellen Komplex bezeichnete sie in ihrem Video als "fettfeindlich" und erklärte, dass "das System kaputt" sei, wie das Magazin People berichtet.

Anfang dieser Woche hatte Tess bereits ein weiteres TikTok-Video gepostet, in dem sie verkündete, dass sie ihre "Eff Your Beauty Standards"-Bewegung wieder aufleben lässt. Diese hatte sie 2013 ins Leben gerufen, um Bodypositivity zu fördern. Gegenüber dem Telegraph hatte die 1,60 Meter große Frau bereits in einem früheren Interview erklärt: "Nur weil wir Plus Size sind, heißt das nicht, dass wir beweisen müssen, dass wir gesund sind – genauso wie jemand, der kleiner oder durchschnittlich groß ist, nicht beweisen muss, dass er gesund ist. Wir sollten in unseren Körpern existieren können."

Getty Images Tess Holliday, Plus-Size-Model

ImagePressAgency Tess Holliday bei den Grammy Awards 2020 in Kalifornien

Getty Images Tess Holliday, Plus-Size-Model