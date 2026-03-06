Royaler Gin-Palast: So "ekelhaft" lebten Andrew und Sarah

Andrew Mountbatten Windsor (66) steht erneut im Mittelpunkt unschöner Schlagzeilen – und diesmal geht es nicht um seine aktuelle Verwicklung in die Ermittlungen rund um Jeffrey Epstein (†66). Der frühere Royal-Butler Paul Burrell (67) erhebt in seinem neuen Buch schwere Vorwürfe gegen Andrew und seine damalige Ehefrau Sarah Ferguson (66) und schildert pikante Details aus den frühen Jahren ihrer Ehe. In seinen Memoiren "The Royal Insider: My Life with the Queen, the King and Princess" beschreibt der ehemalige Palastmitarbeiter, wie das Paar im Palast angeblich für blankes Entsetzen beim Hauspersonal gesorgt haben soll. Im OK Magazine werden die geschilderten Szenen jetzt ausführlich nachgezeichnet.

Nach Darstellung von Paul verweigerten Andrew und Sarah in den Anfangstagen ihrer Ehe dem Personal den Zugang zu ihrem Schlafzimmer – und das gleich mehrere Tage am Stück. Die Dienstmädchen hätten das Ehebett nicht machen dürfen, weil das Paar sein Gemach nicht verlassen wollte. "Von Anfang an weigerten sich die frisch Verheirateten, ihr Ehebett zu verlassen", heißt es in den Memoiren. Als die beiden dann endlich wieder auftauchten, sollen sie laut dem Ex-Butler ein regelrechtes Feierprogramm gestartet haben: üppige Dinner, lange Lunches und luxuriöse Teepartys mit Freunden hätten den streng getakteten Palastalltag komplett durcheinandergebracht. Die Küchencrew sei "völlig überarbeitet" gewesen, schildert Paul, die Köche hätten sich gefühlt, als müssten sie ein à-la-carte-Restaurant für Andrew und Sarah betreiben. Queen Elizabeth II. (†96) habe deshalb einschreiten müssen, nachdem sich die Belegschaft beim Master of the Household beschwert hatte. Ein ehemaliger Palastmitarbeiter bezeichnete das Verhalten des Paares gegenüber OK! als "maßlos, ekelhaft und völlig daneben" und erzählte, viele der Bediensteten seien "angewidert" gewesen.

Paul beschreibt Andrew in dem Buch insgesamt als "schwierig im Umgang" und zeichnet das Bild eines Royals, der für das Personal im Alltag nicht leicht gewesen sei. In einem weiteren Abschnitt berichtet der Autor von einer ausgeprägten Trinkkultur hinter den Mauern von Buckingham Palace: Dort sei so viel Gin geflossen, dass das Anwesen intern angeblich den Spitznamen "Gin Palace" getragen habe. Andrew und Sarah waren von 1986 bis 1996 verheiratet und haben gemeinsam die Töchter Beatrice (37) und Eugenie (35).

Actionpress/ Royal Press Europe Sarah Ferguson und Prinz Andrew

Getty Images Sarah Ferguson und Prinz Andrew, Juli 1986

Imago Sarah Ferguson und Andrew Mountbatten-Windsor vor der Westminster Cathedral in London, 16. September 2025