Große Ähnlichkeit: Drakes Sohn Adonis ist sein Mini-Me

Drake (39) zeigt seinen Fans wieder einmal einen Einblick in sein Familienleben. Der Rapper hat in einer Instagram-Story ein neues Foto seines achtjährigen Sohnes Adonis geteilt, das zeigt: Der Junge sieht seinem berühmten Vater verblüffend ähnlich. Mit einer Camouflage-Weste über einem schwarzen Jogginganzug channelt der Nachwuchs ganz eindeutig den Stil seines Grammy-prämierten Papas. Dazu trägt Adonis gleich mehrere Ketten mit Diamantenbesatz, darunter zwei in Form der Eule und des OVO-Records-Logos – ganz nach dem Vorbild seines Vaters. Im Gegensatz zu Drake trägt der Achtjährige, der bereits mit Papa auf der Bühne stand, allerdings viel kürzere Haare und zeigt seine natürlichen, aschblonden Locken mit rasierten Seiten.

Bereits im Oktober hatte Drake das Wachstum seines Sohnes stolz zelebriert, als er ihm eine große Geburtstagsparty im Western-Stil schmiss. Für die Feier trugen Drake, seine Ex-Partnerin Sophie Brussaux (36) und Adonis passende Denim-Outfits, während sie mit Familie und Freunden in dem mit "Wanted"-Schildern dekorierten Veranstaltungsort posierten, die Adonis' Gesicht zeigten. Drake und Sophie, die seit der Geburt von Adonis im Jahr 2017 eine Co-Parenting-Beziehung pflegen, begleiteten den Geburtstagsjungen nach vorne, um ihm beim Anschneiden seiner mit Kuhhaut- und Lasso-Akzenten verzierten Torte zu helfen.

Obwohl Drake das Leben seines Sohnes weitgehend aus der Öffentlichkeit heraushält, teilte der "Nice For What"-Interpret bei einem Konzert in Amsterdam eine besondere Anekdote über Adonis mit seinen Fans. "Das ist ein sehr besonderer Ort für mein Herz. Denn hier wurde mein Sohn gezeugt", verriet der Rapper bei der Show am 30. Juli in der niederländischen Hauptstadt. Es sei ziemlich bedeutend für ihn, in dieser Stadt aufzutreten, fügte der Musiker hinzu: "Es gäbe keinen Adonis, wenn es kein Amsterdam gäbe." Drake und die 36-jährige Sophie hatten sich 2017 getrennt, kümmern sich seitdem aber gemeinsam um ihren Sohn, der das einzige Kind des Rappers ist.

Instagram / champagnepapi Drake mit seinem Sohn Adonis im Oktober 2024

Instagram / champagnepapi Drakes Sohn Adonis, Februar 2026

Getty Images Drake mit seinem Sohn Adonis im Februar 2022