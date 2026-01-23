Darum sind Rapper A$AP Rocky und Drake keine Freunde mehr

A$AP Rocky (37) hat klargestellt, dass mit Drake (39) Schluss ist – als Freund und als möglicher Feature-Gast. In der aktuellen Folge des "NYT Popcast" sprach der Rapper über seinen neuen Track "Stole Ya Flow" und ließ keinen Zweifel daran, an wen sich die Spitzen richten. Auf die Frage, wen der vermeintliche Diss treffe, sagte er nur: "Ich denke, wir wissen es alle." Es geht um die beiden Rap-Stars, die einst Seite an Seite in ihren Karrieren starteten. Eine Reunion? Die schließt Rocky aus.

Im Podcast erklärte A$AP Rocky, wie es zum Bruch kam: "Ich habe gesehen, wie Leute, die als Freunde angefangen haben, zu Feinden wurden. Es wirkte, als wären sie unglücklich für dich und fingen an, Schüsse zu senden", sagte er im Podcast. Auf die Frage, ob er und Drake das noch einmal geradebiegen könnten, folgte ein eindeutiges "Nah, es muss nicht mal sein". Auch musikalisch sieht es düster aus: Ein gemeinsamer Song sei damit "vorerst vom Tisch". In "Stole Ya Flow" nennt Rocky keinen Namen, aber die Zeilen sprechen Bände. Jede Hook startet mit "Zuerst hast du meinen Flow geklaut, also habe ich deine B**** geklaut", dazu eine Anspielung auf einen BBL – ein Seitenhieb, der seit Metro Boomin (32)’s Instrumental "BBL Drizzy" aus dem Mai 2024 untrennbar mit Drake verbunden ist.

Zwischen den Zeilen schwingt zudem Privates mit. Rocky ist mit Rihanna (37) liiert, mit der er eine Familie gegründet hat – eine Frau, zu der Drake in der Vergangenheit öffentlich eine Nähe pflegte. Während der Rapper im Podcast den Namen nicht ausspricht, verknüpfen Fans die Textzeile über die "gestohlene" Frau mit dieser Geschichte. Rocky und Drake hatten sich zu Beginn ihrer Karrieren gegenseitig unterstützt, waren auf gemeinsamen Bühnen und galten als Verbündete in der Szene. Heute hält Rocky Abstand. Er konzentriert sich auf seine Musik und sein Umfeld, während das Verhältnis zu Drake auf Eis liegt – ohne Pläne, es aufzutauen.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: ASAP Rocky und Drake

Anzeige Anzeige

Imago Drake, Rapper

Anzeige Anzeige

Getty Images Rihanna und A$AP Rocky, Dezember 2024