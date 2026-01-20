So prägte Valentino Garavani die Modegeschichte in Hollywood

Hollywood verneigt sich vor Valentino Garavani (†93): Der italienische Couturier ist am Montag in Rom im Alter von 93 Jahren gestorben – und hinterlässt eine Glamour-Spur, die vom Dolby Theatre bis zur Croisette reicht. Stars wie Julia Roberts (58), Cate Blanchett (56) und Gwyneth Paltrow (53) machten seine Kreationen zu Meilensteinen der Popkultur. Julia nahm 2001 ihren Oscar in einem schwarz-weißen Valentino entgegen, Cate strahlte 2005 in blassgelbem Seidentaft mit burgunderrotem Gürtel. Oft war Valentino selbst an der Seite seiner Musen zu sehen, etwa als Begleitung von Gwyneth bei den Filmfestspielen von Cannes. Selbst nach seinem Rückzug 2008 blieb sein Name gesetzt: Kaia Gerber (24) erschien 2025 bei der Vanity-Fair-Oscar-Party in einem cremefarbenen Archiv-Look aus der Haute Couture 1997.

Über Jahrzehnte galt Valentino als Maestro der großen Auftritte – seine Abendroben mit Schleifen, Spitze und feinster Stickerei wurden zu Synonymen für makellosen Red-Carpet-Glamour. "Valentino ist wirklich der Gentleman der atemberaubenden Auftritte auf dem roten Teppich", sagte sein langjähriger Publizist Carlos Souza 2004 dem Magazin Vanity Fair. Das berühmte Valentino-Rot, erstmals 1959 gezeigt und von Pantone als eigener Ton definiert, leuchtete bei Preisverleihungen, Met Galas und Premieren. Stars griffen auch tief ins Archiv: Gwyneth präsentierte 2019 bei den Emmys ein Modell von 1963 mit bodenlangen Organzaschwingen, während Anne Hathaway (43) in verschiedenen Phasen ihrer Karriere immer wieder zu seinen Entwürfen griff – von einem roten Couture-Kleid aus dem Herbst 2003 bis zu einem Kleid von 2002 auf dem Oscar-Teppich 2011. Für Anne kreierte er 2012 sogar, extra aus dem Ruhestand, ein Brautkleid aus elfenbeinfarbenem Seidentüll mit handbemaltem rosafarbenem Schleier.

Unter anderem Gwyneth zeigte sich nach Valentinos Tod tief bewegt. Auf Instagram veröffentlichte die Oscar-Preisträgerin einen emotionalen Abschiedsgruß und sprach über die enge Beziehung zu dem Designer. "Ich hatte das große Glück, Valentino zu kennen und zu lieben – den wahren Menschen im Privaten kennenzulernen", schrieb sie. Für die Schauspielerin sei der Modeschöpfer ein Mann gewesen, der "verliebt in die Schönheit war, in seine Familie, seine Musen, seine Freunde". Besonders rührend blieb ihr, wie der Couturier sie immer zum Tragen von "wenigstens ein bisschen Mascara" beim Abendessen anhielt. Die beiden verband nicht nur die Liebe zur Mode, sondern über die Jahre eine echte Freundschaft. Gwyneth erinnerte sich an private Momente mit Valentino, etwa entspannte Stunden auf seiner Yacht oder sein "schelmisches Lachen", das sie besonders schätzte.

Getty Images Valentino Garavani im Jahr 2019

Getty Images Julia Roberts feiert ihren Oscar als Beste Hauptdarstellerin für "Erin Brockovich" bei den Academy Awards 2001 in Los Angeles

Getty Images Cate Blanchett mit ihrem Oscar als Beste Nebendarstellerin für "The Aviator" bei den 77. Academy Awards 2005 im Kodak Theatre

Getty Images Gwyneth Paltrow bei den 71. Emmy Awards im Microsoft Theater in Los Angeles, September 2019

Getty Images Anne Hathaway und Valentino bei den 83. Academy Awards im Kodak Theatre in Hollywood, Februar 2011