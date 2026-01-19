Modedesigner Valentino Garavani ist mit 93 Jahren verstorben

Die Modewelt trauert: Valentino Garavani (†93) ist tot. Der italienische Stardesigner starb am Montag im Alter von 93 Jahren in Rom, wie seine Stiftung bestätigte. Das berichtet die italienische Nachrichtenagentur Ansa. In einer Mitteilung auf Social Media heißt es, er sei im Kreis seiner engsten Angehörigen friedlich gegangen. Der Couturier, der die internationale Bühne wie kaum ein anderer geprägt hat, hinterlässt ein Werk, das vom ikonischen "Valentino-Rot" bis zu eleganten Silhouetten reicht. Wann Fans und Wegbegleiter Abschied nehmen können, steht bereits fest – und zeigt, wie groß die Anteilnahme sein dürfte.

Wie die Stiftung weiter mitteilte, wird der Leichnam am Mittwoch und Donnerstag öffentlich aufgebahrt, bevor am Freitag um 11.00 Uhr in Rom das Begräbnis stattfindet. Jahrzehntelang war Valentino ein Fixstern der Haute Couture. Seine Kleider liefen nicht nur über die bedeutendsten Laufstege, sie wurden auch bei Filmpremieren, Staatsbanketten und auf roten Teppichen in aller Welt getragen. Internationale Stars und Royals vertrauten auf seinen Stil, der Raffinesse mit makelloser Handwerkskunst verband. Mit der Nachricht seines Todes würdigen Branchenkollegen, Häuser und Magazine den Designer bereits mit Worten des Dankes und Bildern legendärer Auftritte.

Valentino wurde für seine besondere Beziehung zur Farbe Rot gefeiert, die er in zahllosen Nuancen interpretierte und zu einem Markenzeichen erhob. Freundinnen und Musen des Designers schwärmten immer wieder von seiner charmanten, detailverliebten Art und der warmen Atmosphäre in seinem Atelier. Weggefährten beschreiben private Abende, an denen er Geschichten aus Paris und Rom erzählte, und seine Freude daran, kleine Gesten der Höflichkeit zu pflegen. Viele erinnern sich an die Art, wie er bei Anproben ruhig wurde, die Stoffe ordnete und erst lächelte, wenn alles genau so fiel, wie er es sich vorgestellt hatte. Seine Eleganz war nicht nur ein Stil, sondern auch eine Haltung, die sich im Umgang mit den Menschen spiegelte, die ihn umgaben.

Getty Images Valentino Garavani im Jahr 2019

Getty Images Valentino Garavani in New York, 2017

Getty Images Valentino Garavani, Modedesigner