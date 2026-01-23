Valentino wird heute beigesetzt: Diese Stars nehmen Abschied

Die Modewelt trauert um Valentino (†93), eine der größten Ikonen der Haute Couture, der am Montag im Alter von 93 Jahren in seinem Wohnsitz in Rom verstarb. Heute versammelten sich zahlreiche große Persönlichkeiten aus Mode und Film, um in der Basilika Santa Maria degli Angeli e dei Martiri Abschied zu nehmen. Unter den Trauergästen befanden sich Elizabeth Hurley (60) und ihr Sohn Damian (23), wie Mirror berichtet. Auch Modeikonen wie Anna Wintour (76), die mit ihrer markanten Sonnenbrille erschien, und Schauspielerin Anne Hathaway (43), die den Designer als engen Freund bezeichnete, erwiesen ihm bei seiner Beerdigung die letzte Ehre.

Dabei zeigte sich Anne emotional und beschrieb den Modeschöpfer als einen Titan, der ihr Leben über zwei Jahrzehnte hinweg bereichert habe. "In den letzten zwanzig Jahren war es eine außergewöhnliche Ehre, den großartigen Valentino Garavani gekannt, geliebt und von ihm umsorgt worden zu sein", sagte die Schauspielerin laut dem Medium über die Verbindung, die über rein berufliche Zusammenarbeit hinausging. Der 93-Jährige entwarf nicht nur zahlreiche Kleider für sie, sondern auch ihr Hochzeitskleid, was ihre enge Beziehung widerspiegelt. Elizabeth, die eine langjährige Freundschaft mit dem Designer pflegte, war ebenfalls tief bewegt. Ihr Begleiter, Sohn Damian, vertrat eine jüngere Generation, die Valentinos Erbe bewundert.

Schon in den vergangenen Tagen nutzten zahlreiche Stars ihre Social-Media-Kanäle, um dem verstorbenen Designer Tribut zu zollen. Supermodel Cindy Crawford (59) teilte auf Instagram eine innige Fotoserie mit ihm und schrieb: "Ich bin untröstlich über Valentino Garavanis Tod. Er war ein wahrer Meister seines Handwerks, und ich werde immer dankbar sein für die Jahre, in denen ich das Privileg hatte, eng mit ihm zusammenzuarbeiten." Auch Model Coco Rocha (37) brachte ihre Trauer um "einen weiteren Giganten unserer Branche und einen wahren Gentleman" zum Ausdruck und erinnerte daran, wie er die Mode mit "Anmut, Disziplin und Schönheit" geprägt habe.

Anzeige Anzeige

Getty Images Valentino Garavani in New York, 2017

Anzeige Anzeige

Getty Images Anne Hathaway und Valentino bei den 83. Academy Awards im Kodak Theatre in Hollywood, Februar 2011

Anzeige Anzeige