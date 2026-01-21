Valentinos Milliarden: Wer erbt das Vermögen des Designers?

Valentino Garavani (†93) ist tot: Der legendäre italienische Modeschöpfer starb am 19. Januar in seiner Villa in Rom im Alter von 93 Jahren, wie die Valentino-Stiftung bestätigte. Zurück bleibt ein Vermögen, das zuletzt auf rund 1,5 Milliarden Dollar geschätzt wurde – etwa 1,3 Milliarden Euro. Wer dieses Milliarden-Erbe erhält, bleibt laut 20 Minuten noch offen. Der Designer war nie verheiratet und hatte keine Kinder. Als engste Bezugsperson gilt seit Jahrzehnten Giancarlo Giammetti, Valentinos langjähriger Partner und Mitgestalter seines Erfolgs. Die Frage, wie das Vermögen verteilt wird und wer künftig über Häuser in Rom, Paris, Gstaad, New York und London entscheidet, elektrisiert die Modewelt.

Bekannt ist: 1998 verkaufte Valentino sein Unternehmen für rund 237 Millionen Franken (254.455.658 Euro) an den Industriekonzern HdP und zog sich später aus dem Tagesgeschäft zurück. In italienischen Medien wird Giancarlo als zentrale Figur bei der Nachlassregelung genannt, offiziell bestätigt ist das nicht. Möglich erscheint, dass Teile des Vermögens in die von beiden gegründete Stiftung fließen. Auch Angehörige wie Valentinos Neffe Oscar könnten im Testament berücksichtigt sein. Während diese Fragen unbeantwortet bleiben, verabschieden sich Weggefährten öffentlich: Superstars und ehemalige Laufstegmusen erinnern online an den Mann, der Luxus zur Haltung machte und Haute Couture für Jahrzehnte definierte.

In der internationalen Entertainment-Welt hallt Valentinos Tod nach. Hollywood-Größen erinnern sich an gemeinsame Auftritte auf rotem Teppich und an unvergessliche Mode-Momente mit dem Designer. Julia Roberts (58) nahm beispielsweise 2001 ihren Oscar in einer schwarz-weißen Valentino-Robe entgegen. Cate Blanchett (56) strahlte 2005 in einer seidigen Kreation mit burgunderrotem Gürtel, die seitdem als Meilenstein der Award-Mode gilt. Kaia Gerber (24), Model und Shootingstar, wählte für die Vanity-Fair-Oscar-Party 2025 sogar einen cremefarbenen Valentino-Archiv-Look aus dem Jahr 1997. Die Abendroben des Maestros wurden zur stilbildenden Konstante vom Dolby Theatre bis zur Croisette und ließen Generationen von Stars leuchten.

Getty Images Valentino Garavani, Modedesigner

Getty Images Valentino Garavani verlässt das Grand Hôtel in Stockholm zur Hochzeit von Prinzessin Madeleine und Christopher O’Neill

Getty Images Cate Blanchett mit ihrem Oscar als Beste Nebendarstellerin für "The Aviator" bei den 77. Academy Awards 2005 im Kodak Theatre