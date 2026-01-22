Rebecca Mir trauert um den großen Modevisionär Valentino

Das Herz der frischgebackenen "Exclusiv"-Moderatorin Rebecca Mir (34) wird schwer, wenn sie an den verstorbenen Modedesigner Valentino (†93) Garavani denkt. Der italienische Modezar verstarb am vergangenen Montag (19. Januar) im Alter von 93 Jahren in seiner römischen Villa und hinterlässt in der Fashion-Welt eine riesige Lücke. Auch die ehemalige Let's Dance-Teilnehmerin kann sich noch genau an ihre ganz persönlichen Berührungspunkte mit den Kreationen des Meisters erinnern. "Er war ein absolutes Genie in der Modewelt, er hatte wunderschöne Kreationen, die weltweit bekannt waren. Und ich habe auch gerne Kleidung von ihm getragen", so Rebecca bei RTL.

Ein ganz besonderer Augenblick hat sich für immer in Rebeccas Gedächtnis eingebrannt: ihr glamouröses Schwangerschafts-Shooting für das renommierte InStyle-Magazin. In einem traumhaften pinkfarbenen Valentino-Kleid posierte die werdende Mutter vor der Kamera und strahlte dabei wie eine Göttin. Das fließende Gewand umhüllte ihre schwangeren Kurven auf so elegante Weise, dass sie sich trotz der körperlichen Veränderungen wunderschön fühlte. "Deshalb bin ich natürlich ein großer Fan von ihm gewesen", gesteht die Ehefrau von Massimo Sinató (45). Diese schlichten, aber aufrichtigen Worte spiegeln die Dankbarkeit wider, die Millionen von Frauen empfinden, die durch seine Kreationen unvergessliche Momente erleben durften. Auch Promidamen wie Gwyneth Paltrow (53) hatten sich mit emotionalen Worten auf Instagram von dem Designer verabschiedet.

Valentino galt als einer der bedeutendsten Namen der Haute Couture, seine Entwürfe und Taschen werden noch immer weltweit gefeiert. Sein Stil prägte über Jahrzehnte die internationale Modewelt, von ikonischen Rottönen bis hin zu opulenten Roben, die Stars bei großen Galas und auf Covern trugen. Gerade Models wie Rebecca, die Mode nicht nur auf dem Laufsteg, sondern auch im Fernsehen und in Magazinen leben, verbinden mit solchen Designerstücken oft konkrete Erinnerungen an Lebensabschnitte. In Rom sollen Fans, Wegbegleiter und Angehörige in den kommenden Tagen bei Aufbahrung und Beisetzung die Möglichkeit bekommen, Abschied von dem Couturier zu nehmen.

Instagram / rebeccamir Rebecca Mir moderiert erstmals "RTL Exclusiv"

Instagram / rebeccamir Rebecca Mir mit ihrem Sohn, April 2024

Getty Images Valentino Garavani im Jahr 2019

