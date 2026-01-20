Camelia Minicuta verrät den Grund für Liebes-Aus mit Levin

Die Beziehung zwischen Camelia Minicuta und Levin Werner ist seit einigen Monaten vorbei. Nun hat die Influencerin an ihrem ersten Event seit der Trennung teilgenommen und im Interview mit Blitzlichtgewitter einige Details zum Aus preisgegeben. "Wir haben einfach irgendwann gemerkt, dass wir uns zwar sehr geliebt haben, aber zu verschieden sind. Es hat einfach nicht gepasst", gibt Camelia zu verstehen und ergänzt: "Und da muss man sich auch eingestehen, dass es eine Zeitverschwendung ist. Da draußen wartet jemand, der besser zu mir passt, eine andere Frau, die besser zu ihm passt." Die Trennung sei "einfach das Beste" gewesen, was sie hätten machen können, ist Camelia der Meinung.

Trotz Trennung geht es der Social-Media-Bekanntheit bestens – sowohl schon kurz nach der Veröffentlichung des Liebes-Aus als auch jetzt, ein paar Monate später. "Mir geht's sehr gut. [...] Ich glaube, bei mir war das auch so, was viele nicht verstanden haben: Ich habe irgendwann schon in der Beziehung für mich abgeschlossen, deswegen ging es mir auch relativ schnell nach der Beziehung wieder gut", erklärt Camelia im Gespräch. Dementsprechend offen zeigt sie sich bezüglich des Themas Dating. Allerdings scheint sie dazu nicht viel verraten zu wollen.

Ob nächste Dates auch wieder im TV im Rahmen einer Reality-Show ausgestrahlt werden? So lernte Camelia nämlich ihren Ex überhaupt erst kennen – bei ihrer Teilnahme an der vergangenen Staffel Are You The One?. Die zwei waren zwar kein Perfect Match, doch das Feuer zwischen ihnen war von Anfang an spürbar. Aus diesem Grund ist Camelia auch positiv gestimmt gegenüber weiteren Shows: "Ich habe auf jeden Fall gesehen, dass man sich in einer Show schon verlieben kann und ich bin mir sicher, dass das nochmal möglich ist. Deswegen mal schauen, aber ich bin nicht abgeneigt."

Imago Camelia Minicuta bei der Premiere von "Couple Challenge – Das stärkste Team gewinnt"

Instagram / werlevin Camelia und Levin, "Are you the One?"-Kandidaten 2025

Instagram / minicuta Camelia Minicuta, Influencerin