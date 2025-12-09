Camelia Minicuta geht es nach der Trennung "unglaublich gut"

Die Beziehung zwischen Camelia Minicuta und Levin Werner ist vorbei. Das bestätigten die Influencerin und der Physiotherapeut gestern nach längerer Spekulation selbst. Nichtsdestotrotz geht es vor allem Camelia "unglaublich gut". Sogar "sehr, sehr gut" – anders, als es so manch einer ihrer Follower erwarten würde. "Danke für all eure Nachrichten, aber ich möchte ehrlich mit euch sein: Mir geht es unglaublich gut. Ihr müsst weder Mitleid mit mir haben noch euch Sorgen machen, dass es mir schlecht gehen könnte. Im Gegenteil: Es geht mir sehr, sehr gut", gibt sie in einem Statement in ihrer Instagram-Story zu verstehen.

Denn tatsächlich sei die Beziehung für sie schon "seit langer Zeit" vorbei. Und nun kann sie endlich wieder die wahre Camelia sein. "Wichtig ist für mich, dass ich wieder die alte Camelia bin, voller Freude und sich selbst liebt und weiterhin niemals extra etwas für Klicks macht, sich nicht fake gibt, die sich einfach um andere kümmert, die Kinder und Tiere über alles liebt und die ständig neue Dinge ausprobiert", erklärt die ehemalige Are You The One?-Kandidatin. Außerdem will sie sich zukünftig wieder mehr auf Selbstoptimierung und Respekt für sich selbst fokussieren. "Wir leben alle zum ersten Mal und niemand ist perfekt. Es zählt nur, was man im Herzen mit sich trägt und was die Intentionen eines Menschen sind. Versucht auch, die beste Version von euch selbst zu werden, und findet heraus, was euch erfüllt", appelliert Camelia abschließend an ihre Fans.

Wie Camelia und Levin gestern beide in ihren Trennungsverkündungen auf Instagram betonten, trennten sie sich einvernehmlich. "Das ist für uns beide in Ordnung so. Wir mussten erkennen, dass wir unterschiedliche Werte vertreten und verschiedene Ziele im Leben verfolgen. Wir wünschen einander nur das Beste, denn für jeden wartet der richtige Mensch dort draußen", schrieb die Exatlon-Sportlerin. Aus Respekt füreinander werden sie sich nicht weiter zu dem Thema äußern.

Instagram / minicuta Camelia Minicuta im November 2025

Instagram / minicuta Camelia Minicuta, Influencerin

IMAGO / Future Image Levin Werner und Camelia Minicuta, ehemalige "Are You The One?"-Kandidaten