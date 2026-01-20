Das könnte Hubert Fella im Dschungel die Laune verderben

Hubert Fella (58) wagt 2026 das Abenteuer Dschungelcamp – und geht schon vor dem Einzug mit klaren Ansagen an den Start. Der Realitystar verrät nun offen im Bild-Interview, was ihm im australischen Busch so richtig die Laune verderben könnte. Besonders dünn sei sein Geduldsfaden, wenn Mitcamper Stress schieben, unehrlich sind oder aus seiner Sicht bei den Prüfungen nicht genügend Einsatz zeigen. Denn Hunger ist für Hubert ein absolutes Reizthema: Wer zu wenige Sterne nach Hause bringt, riskiert, dass bei ihm die Stimmung kippt.

Im Gespräch über seine Erwartungen an die Zeit im Camp zählt Hubert genau auf, welche Situationen für ihn zum Problem werden könnten. "Meine Laune kann zum Kippen bringen, wenn mich jemand anlügt, wenn irgendwie Stress verbreitet wird oder wenn ich nichts zu essen kriege", erklärt der TV-Liebling und macht damit deutlich, dass er auf Zoff im Camp nur wenig Lust hat. Gleichzeitig stellt er klar, dass er bei Dschungelprüfungen alles geben will. "Bei den Prüfungen werde ich natürlich versuchen, mir alles reinzuschieben – oder auch mal 1,5 Liter Kuhurin trinken, damit man wenigstens was im Magen hat", sagt er lachend gegenüber Bild.

Kurz vor dem großen Abflug nach Australien wurde der "Hot oder Schrott"-Star direkt am Flughafen von einem Gefühls-Flash überrascht. Dort offenbarte er, dass er hofft, einen ganz bestimmten, sehr traurigen Tag im Camp erleben zu dürfen – den Todestag seiner Hündin Joys. "Das ist mein absoluter Tiefpunkt. Mein Hund war mein Ein und Alles", gestand der TV-Star. Um die Erinnerung an seine geliebte Joys immer bei sich zu haben, nimmt der Realitystar ein Kissen mit einem großen Bild von ihr mit ins Dschungelcamp. "Da werde ich jeden Abend drauf schlafen", erklärte Hubert gerührt.

Anzeige Anzeige

Imago Hubert Fella reist zum RTL-Dschungelcamp 2026 ab, Flughafen Frankfurt

Anzeige Anzeige

Imago Hubert Fella vor dem Abflug nach Australien am Frankfurter Flughafen

Anzeige Anzeige

Instagram / hubertfella Hubert Fella und seine Hündin Joys