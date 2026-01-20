Domenico De Cicco wurde wegen Körperverletzung verurteilt

Domenico De Cicco (42) ist in Frankfurt verurteilt worden: Das Amtsgericht sprach den TV-Bekannten am 20. Januar schuldig der Körperverletzung zum Nachteil seiner damaligen Partnerin Laura Muriale. Wie unter anderem RTL berichtet, verhängte die Richterin 60 Tagessätze zu je 70 Euro, insgesamt 4200 Euro. Der Vorfall, um den es geht, ereignete sich nach einem Barbesuch am 18. Oktober 2024 in Frankfurt. Neben Laura, die den Streit mit dem Handy aufnahm, wurden auch Passanten Zeugen, darunter eine Polizistin.

In der Aufnahme von Laura sei zu Beginn ein Wortgefecht zwischen dem früheren Paar zu hören, dann ein Schrei ihrerseits und der Vorwurf, dass Domenico sie geschlagen habe. Aufmerksam gewordene Passanten alarmierten damals die Polizei und sagten aus, gesehen zu haben, wie der einstige Die Bachelorette-Kandidat seiner Begleitung ins Gesicht geschlagen habe. Das Amtsgericht Frankfurt stufte die Tonaufnahme als glaubwürdig und die Körperverletzung als erwiesen ein.

Domenico setzt sich gegen das Urteil und die Vorwürfe seiner Ex-Partnerin zur Wehr. "Ich weiß, dass ich sie nie geschlagen habe. Ich wollte einfach nur das Handy weghaben. Ich würde niemals eine Frau schlagen", beteuert der ehemalige Dschungelcamper gegenüber Bild. Laura erklärte währenddessen gegenüber dem Blatt, dass ihre frühere Beziehung stets von Höhen und Tiefen geprägt war: "Unsere Beziehung war sehr toxisch und stark vorbelastet. Es war ein ständiges Auf und Ab. Man ist nonstop unter Adrenalin und kommt gar nicht richtig runter."

Imago Domenico de Cicco bei Julian F.M. Stoeckels Dschungelparty, Januar 2025

Imago Domenico de Cicco und Laura Muriale bei der Olivia Jones Sommerparty in Hamburg, Mai 2024

Imago Domenico de Cicco, Reality-TV-Bekanntheit