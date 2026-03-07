Britney Spears' Ex Sam Asghari äußert sich zur Verhaftung

Sam Asghari (32) meldet sich nach der Festnahme seiner Ex-Frau Britney Spears (44) zu Wort – und ruft zur Zurückhaltung auf. In einem Live-Interview bei Fox News sprach der Schauspieler und Fitnessprofi am Freitag über den Vorfall in Kalifornien und bat um Respekt vor der Privatsphäre der Sängerin. "Wenn es darum geht, dass Menschen Fehler machen, verstehe ich das. Aber ich denke, dass jeder Privatsphäre verdient. Und ich hoffe, die Presse hat aus der Vergangenheit gelernt, dass sie ihr die Privatsphäre gibt, die sie braucht", sagte Sam. Britney war Mitte der Woche in Ventura County festgenommen worden.

Laut Behördenangaben wurde die 44-Jährige auf Verdacht des Fahrens unter Einfluss von Alkohol und Drogen gestoppt. Laut Einträgen des Sheriff's Office wurde sie in der Nacht eingebucht und am frühen Donnerstagmorgen wieder entlassen – ein Gerichtstermin ist für Anfang Mai angesetzt, wie Billboard berichtete. Ein Sprecher der Sängerin nannte den Vorfall gegenüber dem Portal "einen unglücklichen, völlig unentschuldbaren Zwischenfall" und betonte: "Britney wird die richtigen Schritte gehen und sich an das Gesetz halten. Hoffentlich kann das der erste Schritt für längst überfällige Veränderungen in Britneys Leben sein."

Sam und Britney lernten sich 2016 am Set ihres Musikvideos "Slumber Party" kennen, verlobten sich 2021 und heirateten im Juni 2022. Im Frühjahr 2022 hatte das Paar eine Schwangerschaft bekannt gegeben, wenig später aber eine Fehlgeburt öffentlich gemacht. Nach der Trennung im Sommer 2023 wurde ihre Scheidung 2024 rechtskräftig. Sam äußerte sich nach dem Liebesaus versöhnlich: "Es war ein Segen, mit jemandem lange Zeit das Leben zu teilen ... Ich werde niemals schlecht über sie reden", sagte er im Gespräch mit People. Ein Sprecher erklärte außerdem, ihre Liebsten wollten nun einen Plan aufstellen, um sie mit Hilfe und Unterstützung zu begleiten.

Getty Images Britney Spears und Sam Asghari im Juli 2019 bei einer Filmpremiere in Hollywood

Imago Britney Spears bei den MTV Video Music Awards 2015 in Los Angeles

Instagram / britneyspears Sam Asghari und Britney Spears