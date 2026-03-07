Drama um "Brave Mädchen": Suki und Henna packen aus

Suki Tegan und Henna haben auf TikTok in einem Livestream angekündigt, dass sie nach dem Ende ihres Podcasts "Brave Mädchen" ein eigenes Projekt starten werden – und dabei kräftig austeilen wollen. Die beiden Moderatorinnen, die mit ihrem umstrittenen Format bei Funk, dem Jugendangebot von ARD und ZDF, für Aufsehen gesorgt hatten, kündigten an, demnächst "die Wahrheit erzählen" zu wollen, "was wirklich hinter verschlossenen Türen passiert ist". Henna bestätigte in ihrem Thailand-Blog auf TikTok auf Nachfrage von Followern sehr deutlich ihre Haltung zur Zusammenarbeit mit Funk: "Hab's absolut gehasst."

"Henna und ich machen jetzt unser eigenes Projekt, wo wir komplett ungefiltert alles erzählen", erklärte Suki in dem Livestream. Sie kritisierte, dass Funk "zum Schluss viele Sachen rausgeschnitten" habe, wobei vor allem Witze dem Schnitt zum Opfer gefallen seien. Die beiden Influencerinnen gaben zu, dass sie vor der Kooperation bereits vor Funk "gewarnt" worden seien – "haben wir nicht drauf gehört, unsere Schuld". Noch sei unklar, ob das neue Projekt nur auf YouTube oder auch auf Spotify erscheinen wird. Fest stehe aber bereits, dass die erste Folge definitiv eine "Abrechnung" werden soll, wie Watson berichtet.

"Brave Mädchen" wurde nach einer Staffel eingestellt, nachdem das Team von Funk in einem Statement erklärt hatte, dass Rahmenbedingungen und Zielsetzungen nicht zusammengepasst hätten. Der Podcast hatte seit seinem Start für heftige Kontroversen gesorgt. Kritik entzündete sich unter anderem an Aussagen, die als männerfeindlich oder abwertend wahrgenommen wurden. YouTuber Rezo (33) bezeichnete das Format als "Fiebertraum", und auch Influencerin Sashka reagierte, nachdem sie im Podcast als "Pick Me Girl" tituliert worden war. Die Redaktion von Funk räumte ein, dass die inhaltlichen Ziele bislang "noch nicht optimal" umgesetzt worden seien. Das Format war ursprünglich für Menschen angekündigt worden, die gelernt hatten, "leise zu sein", und nun selbstbewusst auftreten wollen.

